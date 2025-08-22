أبوظبي: إلزام رجل بسداد 30,650 درهماً لتسوية نزاع مالي

أضاف المدعى عليه أن المدعي لم يقدم سيارة أو مصاريف تشغيلية كما وعد، مما أدى إلى إفلاس الشركة. وأكد أن المدعي اعتبر المبلغ قرضًا، بينما في الواقع أُنفق على مصاريف التشغيل. قدّم المدعى عليه عدة فواتير ومستندات، بعضها باللغة الإنجليزية فقط (فواتير طباعة، عقود تأجير سيارات، ومشتريات أخرى).

مع ذلك، أصرّ المدعي على أن المال كان قرضًا بالفعل، وليس استثمارًا. وأشار إلى أن المدعى عليه اعترف باستلامه الأموال، لكنه لم يُثبت وجود أي شراكة فعلية، ولم يُحدد طبيعة العمل الذي قام به.