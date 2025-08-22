أبوظبي: إلزام رجل بسداد 30,650 درهماً لتسوية نزاع مالي

قضت محكمة الظفرة الابتدائية لصالح مواطن بتسوية نزاع مالي، وأمرت المدعى عليه بسداد مبلغ 30650 درهماً، بعد أن تبين لها أن المبلغ عبارة عن قرض شخصي وليس استثماراً في مشروع مقاولات.
تعود القضية إلى 18 يوليو 2025 عندما رفع المدعي دعوى قضائية يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع هذا المبلغ من المال مع الرسوم والنفقات.
وقال إن مطالبته بالحصول على هذا المبلغ استندت إلى أنه أقرض المتهم هذا المبلغ على أقساط بين يناير ومايو 2025، مع وعد المتهم بسداده في يونيو.
إلا أن المدعى عليه لم يسدد القرض رغم طلباته المتكررة. ولإثبات ادعائه، قدم المدعي مستندات تحويل بنكي كدليل على القرض.
وردًا على هذه الادعاءات، زعم المدعى عليه أن الأموال لم تكن قرضًا، بل كانت عبارة عن نفقات مرتبطة بشراكة في عمل تعاقدي بينهما.
وأوضح أنه نشر إعلاناً يبحث فيه عن مستثمر لشركة مقاولات، وبعدها تواصل معه المدعي واتفقا على الشراكة (المدعي بالمال، والمدعى عليه بالخبرة).
أضاف المدعى عليه أن المدعي لم يقدم سيارة أو مصاريف تشغيلية كما وعد، مما أدى إلى إفلاس الشركة. وأكد أن المدعي اعتبر المبلغ قرضًا، بينما في الواقع أُنفق على مصاريف التشغيل. قدّم المدعى عليه عدة فواتير ومستندات، بعضها باللغة الإنجليزية فقط (فواتير طباعة، عقود تأجير سيارات، ومشتريات أخرى).
مع ذلك، أصرّ المدعي على أن المال كان قرضًا بالفعل، وليس استثمارًا. وأشار إلى أن المدعى عليه اعترف باستلامه الأموال، لكنه لم يُثبت وجود أي شراكة فعلية، ولم يُحدد طبيعة العمل الذي قام به.
وخلال الجلسات طلب المدعى عليه من المحكمة توجيه المدعي لأداء اليمين الحاسمة لحسم النزاع.
طلبت المحكمة من المدعي أن يقسم اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أنني أقرضت المدعى عليه مبلغ 30650 درهماً على أقساط عبر حوالات بنكية، وأنه وعد بسدادها في يونيو 2025 ولم يقم بذلك، وأن المبلغ لا علاقة له إطلاقاً بأي شراكة في شركة مقاولات". وقد أدى المدعي اليمين القانونية.
وبما أن المدعي أدى اليمين الحاسمة – وهو إجراء قانوني ملزم – فقد حكمت المحكمة لصالحه.
ثم أمرت المحكمة:
المدعى عليه يدفع للمدعي مبلغ 30650 درهم
يتحمل المدعى عليه الرسوم والمصاريف القضائية
وتسلط هذه القضية الضوء على نقطة أكد عليها الخبراء القانونيون مراراً وتكراراً: وهي الأهمية الحاسمة لتوثيق العلاقات التجارية بشكل شامل.
إن العقود المكتوبة وشروط السداد الواضحة والوثائق الداعمة لا تحمي الطرفين فحسب، بل توفر للمحاكم أيضًا أدلة ملموسة في حالة التقاضي.