أبوظبي: إغلاق مطعم برجر لمخالفات خطيرة لسلامة الغذاء

وتم اتخاذ هذا الإجراء ضد المطعم، الذي يحمل ترخيصًا تجاريًا رقم CN-2810647، بسبب ارتكابه العديد من المخالفات المتعلقة بسلامة الغذاء ويشكل تهديدًا للصحة العامة.