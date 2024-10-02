أبوظبي: إغلاق مطعم برجر لمخالفات خطيرة لسلامة الغذاء
أمرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بإغلاق مطعم برجر في أبوظبي بعد تلقيه إنذارات عدة تتعلق بمخالفات تتعلق بالصحة والسلامة.
وتلقت كافتيريا "هيت برجر" الواقعة في جزيرة الريم إشعار إغلاق إداري من قبل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وتم اتخاذ هذا الإجراء ضد المطعم، الذي يحمل ترخيصًا تجاريًا رقم CN-2810647، بسبب ارتكابه العديد من المخالفات المتعلقة بسلامة الغذاء ويشكل تهديدًا للصحة العامة.
وبحسب تقرير تفتيش الأغذية الأخير، فإن الإغلاق جاء نتيجة لانتهاكات خطيرة لسلامة الأغذية وفشل المنشأة في تنفيذ إجراءات تصحيحية فعالة. وقد تبين أن منفذ بيع الأغذية يرتكب انتهاكات عالية الخطورة قد تضر بصحة المستهلك.
وكانت الكافتيريا قد تلقت في وقت سابق ثلاث مخالفات وإنذارات بشأن ممارساتها التي تؤثر على سلامة الغذاء، وأكدت الهيئة أن الإغلاق الإداري سيظل قائماً ما دامت المخالفات قائمة وحتى تعالج المنشأة المخالفات المحددة وتلبي المتطلبات اللازمة لاستئناف العمل.
تخضع كافة المنشآت في العاصمة بمختلف أنواعها ومنتجاتها الغذائية للتفتيش الدوري من قبل الهيئة للتأكد من التزامها بأنظمة السلامة، ويأتي هذا الإغلاق تجسيداً لالتزام الهيئة بالحفاظ على منظومة سلامة الغذاء ودورها في ضمان الالتزام بالأنظمة في كافة المنشآت.
وناشدت الهيئة الجمهور بالإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية أو الاشتباه بمحتويات الغذاء من خلال الاتصال على الرقم المجاني 800555 حتى يقوم مفتشو الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الغذاء لجميع أفراد المجتمع في أبوظبي.
وتقوم الجهات المختصة في الإمارة بإغلاق المنشآت التي تشكل خطراً على الصحة العامة، ومؤخراً تم إغلاق مطعمين في أبوظبي لمخالفتهما قوانين سلامة الغذاء.