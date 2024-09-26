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أبوظبي : إغلاق مطعمين خالفا قوانين سلامة الغذاء
المطعمان في مصفح الصناعية ومدينة محمد بن زايد بأبوظبي
أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة وسلامة الغذاء، اليوم الخميس، إغلاق مطعمين في أبوظبي لمخالفتهما قوانين سلامة الغذاء.
وكانت أول منشأة يتم إغلاقها هي "كوكب زحل" الواقعة في مدينة مصفح الصناعية بالعاصمة.
وتبين أن المطعم خالف قانون سلامة الغذاء ويشكل خطراً على الصحة العامة.
كما أغلقت الهيئة مطعم «بانور» في مدينة محمد بن زايد، حيث تشكل ممارساته خطراً كبيراً على الصحة العامة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم إغلاق مطعم في أبوظبي بسبب ما يشكله من خطر على الصحة العامة. وفي حادث مماثل في يوليو/تموز، تم إغلاق مطعمين بسبب تقديم أطعمة عالية الخطورة فضلاً عن انتهاك لوائح النظافة الأخرى.