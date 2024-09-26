أبوظبي : إغلاق مطعمين خالفا قوانين سلامة الغذاء

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم إغلاق مطعم في أبوظبي بسبب ما يشكله من خطر على الصحة العامة. وفي حادث مماثل في يوليو/تموز، تم إغلاق مطعمين بسبب تقديم أطعمة عالية الخطورة فضلاً عن انتهاك لوائح النظافة الأخرى.