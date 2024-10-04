أبوظبي: إغلاق مخبز بسبب خطره الكبيرعلى الصحة العامة

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً إدارياً بإغلاق مخبز في الإمارة، حسبما أعلنت الهيئة، اليوم الجمعة.

وجاء القرار بعد ثبوت مخالفة المخبز للقانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن الأغذية في إمارة أبوظبي والتشريعات المرتبطة به.

وقالت الهيئة في إعلانها إن مخابز وأسواق "دانا" الواقعة في مدينة أبوظبي الصناعية (أيكاد 2) تحت الرخصة التجارية رقم CN-4932311، وجدت أنها تشكل "خطراً كبيراً على الصحة العامة".

وفي الأسبوع الماضي، أغلقت الهيئة مطعمين في أبوظبي لمخالفتهما قوانين سلامة الغذاء، وكان أول مطعم يتم إغلاقه هو مطعم «كوكب زحل» الواقع في مدينة مصفح الصناعية بالعاصمة، كما أغلقت الهيئة مطعم «بانور» في مدينة محمد بن زايد.