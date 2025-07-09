أبوظبي: إغلاق متجر محلي لانتهاكه علامة تجارية عالمية

واجه متجر محلي مشكلة قانونية لاستخدامه علامة تجارية مشهورة عالمياً في منتجاته وعروضه.

وقالت دائرة القضاء في أبوظبي إن محكمة أبوظبي التجارية قضت بوقف التعدي على علامة تجارية عالمية مرموقة في قطاع الأزياء والتجارة الإلكترونية.

وجاء هذا الحكم بعد أن قام أحد المتاجر المحلية باستغلال العلامة التجارية دون الحصول على إذن أو ترخيص.

ورفعت الشركة صاحبة العلامة التجارية دعوى قضائية تطالب بإغلاق متجر استخدم اسمها وعلامتها التجارية على المنتجات وواجهات المتاجر والمواد الإعلانية والعروض الترويجية عبر الإنترنت.

وقد دفع هذا المستهلكين إلى الاعتقاد بأن المتجر تابع للعلامة التجارية الأصلية، التي تعمل حصرياً عبر الإنترنت وليس لها متاجر فعلية.

وأمرت المحكمة بوقف جميع الأنشطة المخالفة فوراً، وإزالة الاسم التجاري المزيف من سجلات دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وجميع السجلات التجارية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

ومنعت الهيئة المتجر المخالف من استخدام العلامات التجارية للعلامة التجارية بأي شكل من الأشكال، سواء في اسمه التجاري أو تواجده على الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي.

وأمرت المحكمة المتجر أيضًا بالتوقف عن بيع أي منتجات تحمل العلامات التجارية المخالفة وإزالة جميع العناصر ذات الصلة واللافتات والمواد الترويجية.