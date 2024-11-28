أبوظبي: إغلاق مؤقت لميدان خليفة قبل احتفالات العيد الوطني

أعلنت بلدية أبوظبي عن إغلاق ميدان خليفة مؤقتاً.

وفي إشعار صدر يوم الخميس، قالت الهيئة إن الموقع سيتم إغلاقه مؤقتاً أيام 28 و29 و30 ديسمبر، ويأتي الإغلاق في إطار الاستعدادات لتهيئة الساحة للاحتفالات باليوم الوطني الـ53.

وستستضيف أبوظبي أيضاً مجموعة من الأنشطة بما في ذلك الألعاب النارية في مواقع عدة في جميع أنحاء المدينة خلال فترة الأعياد.

اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُطلق عليه الآن عيد الاتحاد، يصادف ذكرى توحيد الإمارات السبع في الثاني من ديسمبر عام 1971. وتحتفل الدولة هذا العام بالذكرى الثالثة والخمسين لتأسيسها. وسيقام الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد هذا العام - وهو حدث سنوي كبير يجمع عادة حكام وزعماء الدولة - في مدينة العين.