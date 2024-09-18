أبوظبي: إغلاق شركة غذائية لمخالفتها لوائح السلامة

أغلقت الجهات المختصة في أبوظبي يوم الأربعاء شركة لتجارة المواد الغذائية في أبوظبي بسبب مخاطر تتعلق بالسلامة، حيث أغلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شركة "إتيادي" لتجارة المواد الغذائية في منطقة مصفح الصناعية، بسبب مخالفتها لمعايير سلامة الغذاء، وأضافت الهيئة أن ممارسات الشركة تشكل "خطراً كبيراً" على الصحة العامة،وتقوم الهيئة بإجراء عمليات تفتيش دورية على المنشآت في جميع أنحاء الإمارة للتأكد من التزامها باللوائح التي تحمي صحة وسلامة السكان.

لا يقوم المفتشون بزيارة المتاجر فحسب، بل يزورون أيضاً المطاعم والمقاهي.