أبوظبي: إصابة طفيفة جراء سقوط شظايا صاروخ تم اعتراضه

أكدت سلطات أبوظبي حادثة سقوط شظايا في منطقة الشوامخ بعد اعتراض ناجح لصاروخ باليستي من قبل أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية’.

وأسفر الحادث عن إصابة طفيفة لمواطن هندي، حسبما أكدت السلطات. وقد استجابت فرق الطوارئ في الموقع. وحثت السلطات الجمهور على الاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على التحديثات وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة.