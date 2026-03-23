أبوظبي: إصابة طفيفة جراء سقوط شظايا صاروخ تم اعتراضه

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية لآخر التطورات الإقليمية.]
أكدت سلطات أبوظبي حادثة سقوط شظايا في منطقة الشوامخ بعد اعتراض ناجح لصاروخ باليستي من قبل أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية’.
وأسفر الحادث عن إصابة طفيفة لمواطن هندي، حسبما أكدت السلطات. وقد استجابت فرق الطوارئ في الموقع. وحثت السلطات الجمهور على الاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على التحديثات وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة.
الشوامخ هي ضاحية سكنية في أبوظبي تشتهر بفللها العائلية الفسيحة، وتخطيطها منخفض الكثافة، وحياة المجتمع الضواحي على البر الرئيسي للمدينة'.
في 22 مارس، تصدت الدفاعات الجوية الإماراتية لأربعة صواريخ باليستية و25 طائرة مسيرة أطلقت من إيران. ومنذ بدء الهجمات الإيرانية، تصدت الدفاعات الجوية الإماراتية لـ 345 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخ كروز، و1773 طائرة مسيرة.
أسفرت الهجمات عن مقتل 2 من أفراد القوات المسلحة، بالإضافة إلى 6 مدنيين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية والفلسطينية. كما أصيب ما مجموعه 160 شخصاً، بمن فيهم إماراتيون ورعايا أجانب من عدة دول، وتراوحت الإصابات بين طفيفة وخطيرة.
حافظت الإمارات على موقف متوازن يولي الأولوية للاستقرار الإقليمي مع حماية مصالح الأمن القومي. وبينما تواصل الدعوة إلى ضبط النفس والحل الدبلوماسي للنزاعات، أكدت الدولة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها وبنيتها التحتية وشعبها في حال وقوع أي تهديدات أو هجمات مباشرة.
أكدت وزارة الدفاع الإماراتية باستمرار أن البلاد تظل "مستعدة تمامًا" للتعامل مع أي تهديدات. وتمتلك الدولة نظام دفاع مجهز جيدًا، وتحتفظ بـ "مخزون استراتيجي قوي من الذخائر، مما يضمن قدرات اعتراض واستجابة مستمرة على مدى فترات طويلة."