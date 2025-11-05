أبوظبي: أزمة العقارات تمهد الطريق لعمدة نيويورك الجديد زهران مامداني

يعكس انتخاب زهران مامداني كأول عمدة اشتراكي ديمقراطي لمدينة نيويورك الإحباط العام المتزايد من ارتفاع أسعار الإسكان وتفاقم عدم المساواة في المدن العالمية، وفقًا لجان إيمبس، أستاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك أبوظبي.

قال: "أعتقد أن أول شيء سأقوله هو أن نجاحه يأتي من شيئين. لديه جاذبية شخصية، بغض النظر عن منصته السياسية". وأضاف: "وثانيًا، تتميز مدينة نيويورك بواحدة من تلك الخصائص التي تشترك فيها العديد من المدن العالمية، وهي أن أسعار الإسكان باهظة الثمن بشكل غير معقول. وأعتقد أن ذلك يخلق رد فعل عنيفًا."

وأشار إيمبس إلى أن "انفجار أسعار العقارات" ونقص الإسكان الميسور للعائلات المتوسطة الدخل كانا "ربما مساهمين كبيرًين" في فوز مامداني. "لقد كان ازدهار العقارات في نيويورك ضارًا بشكل خاص بالنسيج الاجتماعي لتلك المدينة."

بينما حذر الأستاذ من رؤية النتيجة كاتجاه دولي، قال إن ديناميكيات مماثلة يمكن أن تظهر في أي مكان تصبح فيه القدرة على تحمل التكاليف قضية حاسمة. "الارتفاع المتسارع في أسعار الإسكان والإيجارات يخلق توترات - توترات اجتماعية،" أوضح.

فيما يتعلق بثقة الأعمال، قال إيمبس إن هناك مخاوف مشروعة بشأن التداعيات الاقتصادية لأجندة مامداني الاجتماعية الطموحة. "برنامجه تقدمي للغاية. يقدم تصريحات توحي بأنه يريد توفير النقل المجاني والإسكان الرخيص، دون أن يخبرنا حقًا كيف سيتم تمويل ذلك."

وأضاف: "إما أن يفعل ذلك بطريقة تكون في الواقع مدمرة للغاية لبيئة الأعمال، أو لا يفعل ذلك، أو يفعل شيئًا يكون بمثابة حل وسط." "قبل الحقيقة، أعتقد أن هناك قلقًا مشروعًا بشأن الزيادة الهائلة في الإنفاق التي ستتطلبها سياساته."

كما تساءل إيمبس عما إذا كان شباب مامداني النسبي وخبرته المحدودة قد تؤثر على قدرته على الوفاء بوعود الحملة. "هو في الرابعة والثلاثين من عمره، وليس لديه الكثير من الخبرة السياسية،" أشار. "لذا، كما تعلمون، هناك مسألة مصداقية هذه الأشياء التي يقترح القيام بها."

حول تأثير ذلك على المستثمرين العالميين، قال إيمبس إن الأسواق المالية من المرجح أن تتفاعل مع السياسات الوطنية أكثر من السياسات على مستوى المدن. “لست متأكدًا من أن المستثمرين العالميين يولون اهتمامًا كبيرًا للجغرافيا”، قال. “ما يهمهم هو قوانين الضرائب، سيادة القانون، والثقة في عدم حدوث أي اضطرابات حكومية في المستقبل.”

ومع ذلك، أضاف أن دور نيويورك كعاصمة مالية يعني أن أي ضرائب جديدة على الوساطة المالية قد يكون لها عواقب. “إذا كانت هناك ضرائب على الوساطة، أو أشياء مثل ضريبة القيمة المضافة، فبالطبع سيبدأ الأمر في التشكيك في دور نيويورك كمنصة مالية”، قال. “لكننا لا نزال في الضباب — لا نعرف حقًا نوع التمويل الذي يفكر فيه.”

مقارنة أزمة الإسكان في نيويورك مع الخليج، قال إيمبس إن دبي وأبوظبي أقل تعرضًا لمثل هذه الضغوط بسبب نشاط البناء العالي والأراضي الوفيرة. “الفرق الكبير مع دبي وأبوظبي هو أن العرض من المساكن يمكن أن يكون وفيرًا”، قال. “البناء مزدهر. لذا، هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن الأسعار في كلا المدينتين يمكن أن تستقر.”

خلص الأستاذ إلى أن القدرة على تحمل تكاليف السكن تظل “ميزة مركزية جدًا للعدالة الاجتماعية” في كل مكان. “أنا مقتنع تمامًا بأن هذا هو السبب الأساسي لانتخابه في نيويورك.”