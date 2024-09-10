أبوظبي:خدمة الزواج المدني السريع تسهّل إجراءات الأجانب

علاوة على ذلك، استمعت المحكمة إلى 90 قضية ميراث مدنية، ليصل العدد الإجمالي لقضايا الميراث إلى 360. ينص القانون على توزيع التركة للأجانب دون تمييز على أساس الجنس، ويحصل الزوج أو الزوجة على نصف ثروة المتوفى، فيما يتم تقسيم الجزء المتبقي بالتساوي بين الأبناء في حالة عدم وجود وصية.