أبوظبي:اختراق حساب "إنستغرام" وسرقة آلاف الدولارات

وقالت منى تميم: "اتصلت بي إحدى مُتابعاتي، وهي موظفة مصرفية في دبي، وقد انهارت باكية، شاكية من أنها خسرت 30 ألف دولار بعد أن أرسلت لها رسالة عبر إنستغرام أشجعها فيها على الاستثمار مع إحدى الوكالات لتحقيق أرباح مثلي. بل إنها طالبتني بإعادة الأموال التي خسرتها!"