أبوظبي:إعفاء مخالفي الإقامة من غرامات التأمين الصحي

ومن المقرر أن يبدأ برنامج العفو عن التأشيرات في الإمارات لمدة شهرين يوم غدٍ الأحد الموافق الأول من سبتمبر، وبالتالي يمكن لأولئك الذين يقيمون بشكل غير قانوني في الإمارات إما تسوية وضع إقامتهم أو مغادرة البلاد دون دفع غرامات.