الإمارات
أبوظبي:إعفاء مخالفي الإقامة من غرامات التأمين الصحي
بموجب برنامج العفو الذي يستمر شهرين يمكن للمخالفين إما تسوية وضع إقامتهم أو مغادرة البلاد دون غرامات.
أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، اليوم السبت، إعفاء مخالفي قوانين الدخول والإقامة الذين يتقدمون بطلبات لتسوية أوضاعهم من غرامات التأمين الصحي.
ومن المقرر أن يبدأ برنامج العفو عن التأشيرات في الإمارات لمدة شهرين يوم غدٍ الأحد الموافق الأول من سبتمبر، وبالتالي يمكن لأولئك الذين يقيمون بشكل غير قانوني في الإمارات إما تسوية وضع إقامتهم أو مغادرة البلاد دون دفع غرامات.
وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في وقت سابق أنه لن يتم تحصيل غرامة على تجاوز مدة الإقامة أو رسوم الخروج، ولن يتم فرض حظر دخول على من يختار مغادرة الدولة، ويمكنه العودة إلى الإمارات في أي وقت بالتأشيرة الصحيحة.