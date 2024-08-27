أبوظبي: 90 يوماً إجازة الأمومة للإماراتيات في القطاع الخاص

أعلنت حكومة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل تمديد إجازة الأمومة للمرأة الإماراتية العاملة في القطاع الخاص.

وقالت السلطات إن إجازة الأمومة التي تبلغ 90 يوماً، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق، ستطبق على الأمهات اللاتي يلدن اعتباراً من الأول من سبتمبر 2024.

وقد أعلنت السلطات في يوليو/تموز الماضي، تمديد إجازة الأمومة إلى 90 يوماً بدلاً من 60 يوماً للنساء الإماراتيات العاملات في القطاع الخاص في أبوظبي.

وفي حين أن العاملات في القطاع العام يحق لهن دائما الحصول على ثلاثة أشهر من إجازة الأمومة مدفوعة الأجر، فإن النساء في الشركات الخاصة يحصلن عادة على 60 يوماً - 45 يوماً مدفوعة الأجر بالكامل و15 يوماً بنصف أجر، وفقًا لقانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.