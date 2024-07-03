أبوظبي:أول مختبر لفحص العسل بالذكاء الاصطناعي

المنشأة، المدعومة من قبل فريق العلوم البيئية في M42، مفتوحة للكيانات التجارية لإجراء اختبار العسل وللمنتجين لاختبار عينات من مزارع النحل الخاصة بهم أيضاً. كما أنها متاحة لعامة الناس. يقوم المختبر الآلي والذي يضم مجموعة من العلماء والخبراء ذوي الخبرة بجمع العينات وإجراء سلسلة من الاختبارات على أرضية ضخمة بما في ذلك مختبر IRMS وغرف تحضير العينات ومناطق التحليل وغرف الغسيل ومختبر الأفلاتوكسين (السميّة) ومختبر الطيف الكتلي، من بين مناطق أخرى بها المعدات المتقدمة.