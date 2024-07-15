أبوظبي:أنشطة فضائية ممتعة للأطفال في مخيم "اللوفر"الصيفي

الآن ومع بدء العطلة الصيفية المدرسية للأطفال، يبحث الأولياء في دولة الإمارات عن الأنشطة الترفيهية الداخلية الممتعة والتعليمية، والتي تحميهم أيضاً من الآثار الضارة لأشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة المرتفعة.

وتعد المخيمات الصيفية ميزة شائعة في الإمارات، حيث يحرص الأولياء على عدم ترك أطفالهم في المنزل خلال فصل الصيف.

الآن، يمكن لأولياء الأمور تسجيل أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً في مخيم الفضاء في متحف اللوفر بأبوظبي، حيث سيقام المخيم في الفترة من 16 إلى 26 يوليو، من الساعة 9.30 صباحاً حتى 3.30 مساءً.

وسيستمتع الأطفال بمشاركتهم في التحديات الإبداعية مثل صنع صاروخ فضائي وأنظمة الاتصالات الفضائية وتجربة السير على سطح القمر الفريدة، وترتبط جميع هذه الأنشطة بآخر معرض لمتحف الأطفال بعنوان "تصوير الكون".

ويمكن لأولياء الأمورتوقع أن يكون أطفالهم أكثر تركيزاً وانضباطاً وإبداعاً من خلال الأنشطة التالية في مخيم الفضاء: