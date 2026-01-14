"أبواب دبي".. أخشاب عتيقة تحرس ذاكرة المدينة

ليست أبواب دبي التراثية مجرد ألواح خشبية، بل هي نوافذ تطل على ماضي المدينة، وتروي قصصاً عن الحرفية والثقافة والتطور العمراني.

في معرض "أبواب دبي" المقام في ساحة ند الشبا، يعكس كل تفصيل محفور وكل نقش معقد الأصالة والضيافة والتقاليد التي شكلت الإمارة على مر العقود، بينما تلهم المصممين والمهندسين المعماريين اليوم لربط الماضي بالحاضر.

يستمر المعرض حتى 26 يناير، ويضم أبواباً من خشب "الساج" تعود للقرنين التاسع عشر والعشرين، والعديد منها ثنائي الدلفات ومزين بألواح متناظرة، ونقوش على شكل مروحة، وزخارف ماسية، و"أنف" رأسي مدعم بمسامير حديدية قببية. وتبرز الحرفية المعقدة من خلال الأقفال التقليدية، والمقابض النحاسية، والزخارف الهندسية مثل النجوم الخماسية التي ترمز للحماية.

تتضمن بعض الأبواب فتحات تهوية "روشن" تسمح بمرور الضوء وتدفق الهواء مع الحفاظ على الخصوصية. وفي المقابل، تزدان أبواب أخرى بالخط العربي بآيات قرآنية وأدعية، مما يظهر الدور الروحاني للمنازل في دبي التاريخية. وغالباً ما تعرض القوائم المركزية سلاسل نباتية متصلة، تدمج بين الجمال الجمالي والوظيفة الهيكلية.

وثائق حية

وقال عاصم القاسم، مدير إدارة التراث العمراني والآثار في بلدية دبي، لصحيفة "خليج تايمز": "الأبواب التراثية في دبي هي وثائق حية. فهي تعكس حياة الأحياء القديمة، وتبرز مهارة الحرفيين المحليين، وتكشف عن الوظائف الاجتماعية والمعمارية والأمنية للمنازل التقليدية. إنها أكثر بكثير من مجرد عناصر ديكور؛ إنها ذاكرة المدينة وروحها".

وأكد القاسم على أهمية المشاركة المجتمعية قائلاً: "نحن ننظم ورش عمل حية وسوقاً رمضانياً في سوق ديرة لمساعدة الشباب على فهم قيمة تراثنا العمراني والتواصل مع هويتهم المحلية. يجب أن يرى الجيل القادم هذه الأبواب ليس كأشياء فحسب، بل كرموز للثقافة والتاريخ".

