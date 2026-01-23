أبحاث إماراتية: السمنة والتمثيل الغذائي يتأثران بالبكتيريا الفموية

“مجتمعة، تشير هذه النتائج إلى أن الاختلالات في المجتمع الميكروبي للفم قد تساهم في الالتهاب والإجهاد الأيضي، وهي حالة يواجه فيها الجسم اضطرابًا في العمليات الأيضية الطبيعية عندما تتجاوز متطلبات الطاقة أو التوازن الخلوي قدرة الجسم، مما يؤدي إلى ضعف وظيفة الخلايا واستجاباتها، وهو ما يُرى غالبًا في السمنة.”