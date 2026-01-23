أبحاث إماراتية: السمنة والتمثيل الغذائي يتأثران بالبكتيريا الفموية

قد تكون البكتيريا الفموية مرتبطة بالسمنة والاضطرابات الأيضية ذات الصلة، وهذا الاكتشاف – وفقًا لدراسة جديدة من جامعة نيويورك أبوظبي (NYUAD) – يمكن أن يمهد الطريق للكشف عن السمنة والوقاية منها من خلال استهداف الميكروبيوم الفموي للجسم ’ وهو مجموعة من البكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى التي تعيش في الفم.
“تُبرز نتائجنا الفم كجزء مهم، ولكن غالبًا ما يتم تجاهله، من نظام الأيض في الجسم،” صرح بذلك يوم الجمعة آشييش جا، الأستاذ المساعد في علم الأحياء والمحقق الرئيسي المشارك في مركز أبحاث الصحة العامة التابع لمعهد الأبحاث في جامعة نيويورك أبوظبي.
“من خلال دراسة كيفية اختلاف البكتيريا الفموية والمستقلبات لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة، يمكننا البدء في فهم كيف يمكن لهذه الميكروبات أن تؤثر على الالتهاب والصحة الأيضية العامة. وهذا يفتح إمكانيات جديدة لاستراتيجيات الكشف المبكر والوقاية التي تركز على الميكروبيوم الفموي،” أضاف.
نُشرت الدراسة، التي أجريت بدعم من دائرة الصحة – أبوظبي، في مجلة Cell Reports. وقد حللت عينات من 628 بالغًا إماراتيًا مسجلين في دراسة الإمارات لمستقبل صحي.
أشارت جامعة نيويورك أبوظبي إلى أن الدراسة “تمثل واحدة من أكثر تحقيقات الميكروبيوم الفموي تفصيلاً حتى الآن، حيث تستكشف كيف يختلف تكوين البكتيريا الفموية بين الأفراد الذين يعانون من السمنة والذين لا يعانون منها.”
“كما أنها تدفع مجال الطب الدقيق، وتدعم تقديم رعاية شخصية مصممة لتلبية الاحتياجات الفردية من خلال دمج البيانات الجينومية والسريرية والكيميائية الحيوية والميتابولومية، مما يعزز صحة الفرد وجودة حياته على المدى الطويل.”
وجد فريق البحث بقيادة جا أن الأفراد الذين يعانون من السمنة لديهم أنماط مميزة من البكتيريا ذات وظائف مختلفة وينتجون مستقلبات قد تساهم في الالتهاب واختلال التوازن الأيضي.
أشارت الدراسة: “كانت أنواع معينة من البكتيريا المرتبطة بالالتهاب أكثر شيوعًا، بينما كانت البكتيريا التي تدعم الأيض الصحي أقل وفرة في المجموعة التي تعاني من السمنة. وقد رافقت هذه التغييرات مستويات أعلى من المنتجات الثانوية الكيميائية المحددة التي سبق ربطها بزيادة الوزن وأمراض الأيض.
“مجتمعة، تشير هذه النتائج إلى أن الاختلالات في المجتمع الميكروبي للفم قد تساهم في الالتهاب والإجهاد الأيضي، وهي حالة يواجه فيها الجسم اضطرابًا في العمليات الأيضية الطبيعية عندما تتجاوز متطلبات الطاقة أو التوازن الخلوي قدرة الجسم، مما يؤدي إلى ضعف وظيفة الخلايا واستجاباتها، وهو ما يُرى غالبًا في السمنة.”
جامعة نيويورك أبوظبي أشارت: “تعد السمنة تحديًا صحيًا متزايدًا في جميع أنحاء العالم. ومن خلال التركيز على الميكروبيوم الفموي، تضيف هذه الدراسة بعدًا جديدًا لفهم كيفية تأثير الاختلالات الميكروبية على وزن الجسم والصحة الأيضية.”
هنأت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، فريق جامعة نيويورك أبوظبي البحثي على هذا الإسهام المهم في مستقبل الإمارات الصحي.
“تساعد الرؤى من هذا النوع على تعميق فهمنا للعوامل البيولوجية التي تشكل الصحة على المدى الطويل وتدعم جهودنا الأوسع لتعزيز الوقاية وتحسين صحة السكان وتوجيه التدخلات القائمة على الأدلة التي يمكن أن تحسن النتائج لمجتمعنا،” أضافت الدكتورة المناعي.