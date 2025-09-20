"آيفون 17" يثير جنون الأسعار.. 14 ألف درهم على المنصات الإلكترونية

شهدت المنصات الإلكترونية للبيع تداولًا واسعًا لأجهزة آيفون 17 الجديدة كليًا بعد يوم واحد من إطلاق شركة آبل لأجهزتها الجديدة. تُباع بعض هذه الأجهزة بأسعار تصل إلى 14,000 درهم، أي أكثر من 1.5 ضعف السعر الأصلي.

يُعرض هاتف آيفون 17 برو ماكس بسعة 2 تيرابايت، والذي يبلغ سعره الأصلي 8499 درهمًا، في أحد الأسواق بسعر 14,000 درهم. وأفاد أصحاب متاجر هواتف محمولة لصحيفة "خليج تايمز" يوم الجمعة أن أعلى طلب كان على هاتف آيفون 17 برو ماكس بسعة تخزين 1 و2 تيرابايت. ومع ذلك، كان من الصعب العثور على هذه الأجهزة، مما ساهم في ارتفاع سعرها.

طلب مرتفع على سعات التخزين الكبيرة

عُرض جهاز آخر بسعة 2 تيرابايت بسعر 11,000 درهم على المنصة نفسها. وكانت الأجهزة الأكثر شيوعًا على "فيسبوك ماركت بليس" وقنوات التواصل الاجتماعي الأخرى هي آيفون برو ماكس بسعة تخزين 256 جيجابايت و512 جيجابايت. وقال محمد شريف، مالك "إكستل موبايل": "تُباع معظم هذه الأجهزة بسعر إضافي يتراوح بين 500 إلى 1,000 درهم الآن". وأضاف: "حتى الآن، لم يبلغ الطلب ذروته كما في إطلاقات هواتف آيفون السابقة. من المبكر جدًا تحديد الاتجاه. إذا كان أداء الجهاز جيدًا، فإن الطلب سيرتفع في الأيام القليلة القادمة".

يوم الجمعة، اصطف العديد من محبي آبل أمام المتاجر في جميع أنحاء الإمارات في وقت مبكر من الساعة 3:20 صباحًا لشراء الأجهزة الأولى. فُتح باب الحجز المسبق للهواتف يوم الجمعة 12 سبتمبر الساعة 4 مساءً بتوقيت الإمارات، وتم بيعها بالكامل في غضون دقائق. وبدأ سعر هاتف آيفون إير من 4,299 درهمًا في الإمارات، بينما بدأت أسعار آيفون 17 برو من 5,099 درهمًا. أما آيفون 17 فقد بدأ سعره من 4,699 درهمًا.

تعد الإمارات أحد الأسواق الرئيسية لشركة آبل حيث تُطلق أحدث موديلات الأجهزة أولًا. وسافر العديد من الأشخاص من مختلف البلدان إلى الإمارات للحصول على أحدث هاتف يوم الجمعة.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.