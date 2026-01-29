"آيفون" جديد يغرق في نافورة "لوفر أبوظبي" ويحصد 30 مليون مشاهدة

عندما يسقط معظم الناس هواتفهم، يسمعون "صوتين". أحدهما هو صوت سقوط الهاتف على الأرض. والآخر هو صوت قلوبهم.

لم يبدو أن هذا هو الحال، على ما يبدو، بالنسبة لـ"ك.بيكلان" ، المؤثر من ألماتي، كازاخستان.

بينما بدا متفاجئًا، بدا هادئًا بشكل ملحوظ بعد أن ألقى ابنه هاتف أخته الجديد iPhone في نافورة المياه في متحف اللوفر أبوظبي. وقد انتشر فيديو هذه اللحظة منذ ذلك الحين، محققًا أكثر من 30 مليون مشاهدة.

في اللقطات، يحمل الأب، بيكلان، طفلهما بينما يتجولون في المنحدر الشهير للمتحف مع والدة الطفل. في ثلاث ثوانٍ فقط، يمكن رؤية الصبي الصغير وهو يرمي هاتفًا في الماء بالأسفل.

بعد لحظات، يظهر موظفو المتحف، وهم يصطادون الجهاز بمعدات تنظيف حمامات السباحة. شاهد المقطع أدناه: