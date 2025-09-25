"آيفون إير" الجديد: نحيف، أنيق، وليس للجميع

أعيش مع أحدث هواتف آبل، آيفون إير، منذ قرابة أسبوع في دبي، ودعني أقول ببساطة إنه هاتفٌ يأسر القلوب. إنه رقيق، خفيف، أنيق، وقد تظن للوهلة الأولى أن الأهم هو الشكل على حساب الوظيفة. لكن بعد استخدامه يوميًا، واختبار ثنيه (نعم، حاولتُ)، وعددٍ لا بأس به من جلسات التصوير، إحداها تحت شمس دبي التي تبلغ حرارتها 37 درجة مئوية، فاجأني آيفون إير بطرقٍ إيجابية وأخرى محبطة.