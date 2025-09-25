"آيفون إير" الجديد: نحيف، أنيق، وليس للجميع

أعيش مع أحدث هواتف آبل، آيفون إير، منذ قرابة أسبوع في دبي، ودعني أقول ببساطة إنه هاتفٌ يأسر القلوب. إنه رقيق، خفيف، أنيق، وقد تظن للوهلة الأولى أن الأهم هو الشكل على حساب الوظيفة. لكن بعد استخدامه يوميًا، واختبار ثنيه (نعم، حاولتُ)، وعددٍ لا بأس به من جلسات التصوير، إحداها تحت شمس دبي التي تبلغ حرارتها 37 درجة مئوية، فاجأني آيفون إير بطرقٍ إيجابية وأخرى محبطة.
بسُمك 5.6 مم فقط، يُعد هذا أنحف هاتف آيفون على الإطلاق. المخاوف بشأن المتانة مبررة، لكن لنبدأ بالمزايا. بوزن 165 جرامًا، يُعد أيضًا أخف هاتف آيفون على الإطلاق. قد يبدو هذا خدعة للوهلة الأولى، لكنه يُحدث فرقًا كبيرًا في اليد. ينزلق بسهولة في الجيوب، ومريح للإمساك به، وشاشته مقاس 6.5 بوصة مثالية. بفضل سنوات من استخدام أجهزة Pro Max، لا يبدو Air صغيرًا جدًا أو كبيرًا جدًا. إنه ببساطة... مناسب.
من حيث المتانة، أضافت Apple طبقة Ceramic Shield 2 في الأمام (التي زُعم أنها أكثر مقاومة للخدش بثلاث مرات من طبقة Ceramic Shield السابقة في هاتفي iPhone 16 Pro Max) وطبقة Ceramic Shield في الخلف. ما لم تكن شديد الخرق، فإن جهاز Air يبدو أكثر متانة مما يبدو عليه. نعم، لقد ثنيته. انحنى تحت الضغط ولكنه عاد إلى مكانه فورًا. أمرٌ مثير للإعجاب.
لم تبخل آبل في الشاشة. يأتي جهاز Air بشاشة Super Retina XDR OLED نفسها الموجودة في طرازات Pro الجديدة، مع تقنية ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز، وشاشة Always-On، وDynamic Island. السطوع في الهواء الطلق ممتاز - حتى تحت شمس دبي الحارقة، لم أجد نفسي أحول بصري. بالنسبة لمعظم المستخدمين، تجربة الشاشة مطابقة لتجربة أجهزة Pro.
داخل الهيكل النحيف، ستجد شريحة A19 Pro، وهي نفسها التي تُشغّل iPhone 17 Pro وPro Max. الفرق الوحيد هو أن Air يستخدم وحدة معالجة رسومية خماسية النواة بدلاً من ستة. هل يُهم هذا؟ في الاستخدام اليومي، ليس كثيرًا. كان تشغيل الألعاب والفيديو سلسًا، وكان تعدد المهام سريعًا، ولم أواجه أي تأخير.
مع ذلك، بذلتُ أقصى جهدي. في ملعب جولف بحرارة ٣٧ درجة مئوية، وبعد ٣٠-٤٥ دقيقة من استخدام الكاميرا، أصدر هاتف iPhone Air تحذيرًا بشأن درجة الحرارة. وكذلك فعل هاتفي iPhone ١٦ Pro Max - لذا فالمشكلة ليست مجرد "هواء".
هنا ارتقت آبل. هاتف iPhone Air مزود بكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل من نوع Fusion. لا توجد عدسة واسعة جدًا، ولا تقريب بصري فائق 5x أو 8x، بل تقريب بصري 1x و2x فقط. بالنسبة لمن اعتاد على مرونة كاميرات Pro، قد يبدو هذا مُحبطًا.
لنتحدث عن الجودة. في ضوء النهار، الصور ممتازة - حادة ونابضة بالحياة، وأحيانًا أفضل مما أنتجته كاميرتي 16 برو ماكس. يمكنك حتى التبديل بين الأطوال البؤرية 26 مم و28 مم و35 مم في وضع 1x، مما يضيف بعض المرونة الإبداعية.
لكن في الليل، يختلف الوضع. الصور تميل إلى أن تكون حبيبية، وستحتاج إلى إضاءة جيدة أو صبر لالتقاط صور جيدة.
لحسن الحظ، الكاميرا الأمامية تُضاهي الكاميرات الاحترافية: 18 ميجابكسل مع ميزة Center Stage. ميزات مثل التقاط صور سيلفي أفقية دون تدوير الهاتف وميزة Dual Capture تجعلها ممتعة ومتعددة الاستخدامات.
أكبر مشكلة في الهواتف الرقيقة هي عمر البطارية. تُقدّر Apple عمر بطارية iPhone Air بـ 27 ساعة من تشغيل الفيديو، أي:
12 ساعة أقل من iPhone 17 Pro Max
6 ساعات أقل من iPhone 16 Pro Max
عند الاستخدام الفعلي، كنتُ أنهي معظم أيامي مع بعض الشحن المتبقي في البطارية. إذا استنفدت البطارية، فهناك حزمة بطارية MagSafe الجديدة من Apple المصممة خصيصًا لجهاز Air، والتي تُثبّت وتُطيل عمر البطارية.
يتم الشحن عبر منفذ USB-C (بسرعات USB 2.0 أبطأ مقارنةً بجهاز Pro Max). لا يُشكّل هذا عائقًا كبيرًا لمعظم المستخدمين، ولكنه جدير بالملاحظة.
وهو أيضًا هاتف يدعم شريحة eSIM فقط. كان إعداده في الإمارات العربية المتحدة سلسًا مع شركات الاتصالات المحلية.
من الواضح أن آيفون إير ليس مناسبًا للجميع. إنه آيفون يناسب نمط الحياة - نحيف، أنيق، سهل الحمل، بأداء احترافي. إذا كنت لا تهتم بتعدد الكاميرات وترغب فقط في آيفون فاخر مريح في اليد، فإن إير خيار ممتاز.
لكن إذا كنتَ من مُستخدمي الكاميرات بكثرة مثلي، فلن يُناسبك هاتف Air. ستفتقد تعدد استخدامات العدسات.
في الإمارات العربية المتحدة، يبدأ سعر iPhone Air من 4,299 درهمًا إماراتيًا، ويتوفر بألوان الأزرق السماوي، والذهبي الفاتح، والأبيض السحابي، والأسود الفلكي. بالنسبة للبعض، الراحة والتصميم يبرران هذا السعر. أما بالنسبة للبعض الآخر، فتُعدّ سلسلة Pro خيارًا أكثر أمانًا.
بطريقة ما، يُجسّد هاتف iPhone Air من Apple قوة تصميمه، مُثبتًا قدرته على صنع هاتف قوي ومتين بهيكل نحيف للغاية. إنه هاتف رائع، وأداءه يُضاهي أداء الهواتف الاحترافية، ومظهره خلاب. ولكنه في الوقت نفسه يُمثّل حلاً وسطًا، خاصةً للمصورين والمستخدمين المُحترفين.
هل أشتريه؟ لا، لأني أعتمد بشكل كبير على الكاميرات، كما أنني أحببت اللون البرتقالي القرمزي في طرازات Pro أكثر. لكن لمن يُقدّر سهولة الحمل والتصميم، ويريد هاتف iPhone أنيقًا مع الحفاظ على قوة Pro، فإن Air يُمثل لمسةً أنيقة.