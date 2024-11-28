"آيشواريا راي": الوحدة والعمل الجماعي مفتاح تمكين المرأة

وقالت: "بصفتي سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، فقد قدمت صوتي للدعوة في المقام الأول حول منع انتقال فيروس نقص المناعة البشري من الأم إلى الطفل، وهو المجال الذي تم فيه تحقيق تقدم كبير. إن هذه القضية لها أهمية خاصة بالنسبة لي كأم لأنها تؤثر بشكل مباشر على حياة النساء والأطفال. لكل طفل الحق في أن يولد خالياً من فيروس نقص المناعة البشرية. لقد عمل برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز بجد لتحقيق هدفه المتمثل في العمل على ضمان عدم وجود إصابات جديدة، وعدم التمييز، وعدم وجود وفيات مرتبطة بالإيدز بحلول عام 2030، وهي الرؤية التي لا تزال تلهم الأمل والعمل في جميع أنحاء العالم ".