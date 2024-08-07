"آنو سينوبال".. صحفي برتبة محارب

لمدة 14 عاماً، قام آنو بتحرير أخبار "خليج تايمز" للمطبوعات وعلى الإنترنت. لقد كان يتصرف بهدوء تام في الوقت الذي كانت فيه غرفة التحرير تضج بسبب المواعيد النهائية والأخبار العاجلة، وبعد تشخيص إصابته بالسرطان عام 2020، أصبح مصدر إلهام.

كان المحرر المساعد "سهيم سالم" يتذكر ابتسامته دائماً وقال: "خلال السنوات الـ11 التي عرفته فيها، رأيته يتحدى كل مشاكل الحياة بابتسامة".

وأضاف سليم: "التقيت به آخر مرة في يونيو من هذا العام. كان يكافح من أجل الوقوف باستقامة دون دعم و من أجل التحدث دون أن يلهث، وكان يبتسم حتى في ذلك الوقت".

وقالت "أجانتا بول"، التي عملت معه كعضو من الفريق الرقمي، إن آنو علمها أن تكون "ناقدة كمحررة".