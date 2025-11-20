"آل مكتوم الدولي": مطار دبي الجديد مدينة متكاملة تتسع لأكثر من مليون شخص

أتيحت لزوار معرض دبي للطيران 2025 فرصة الاطلاع على الشكل الذي ستبدو عليه "مدينة المطار" الجديدة في دبي. ويعرض نموذج بالحجم الكامل لمطار آل مكتوم الدولي، المعروف أيضاً باسم "دبي ورلد سنترال" (DWC)، التوسع الهائل لما سيصبح في نهاية المطاف أكبر مطار في العالم.

يقع "دبي ورلد سنترال" في منطقة دبي الجنوب، على بعد حوالي 35 كيلومتراً من دبي مارينا. وقد أُعلن العام الماضي أن حجم المطار سيصبح خمسة أضعاف حجم مطار دبي الدولي (DXB)، وسيحتوي على خمسة مدارج متوازية ويمكن أن يستوعب 400 بوابة طائرات. ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من التوسعة حوالي عام 2032، والتي ستشمل صالة ركاب مركزية وأربعة مجمعات مصممة لاستيعاب 150 مليون مسافر سنوياً.

سيتم في النهاية نقل جميع العمليات في مطار دبي الدولي إلى مطار "دبي ورلد سنترال"، وسيصبح هذا المشروع الضخم الذي تبلغ تكلفته 128 مليار درهم أكبر مطار في العالم، بطاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً.

لكن دبي لا تبني مجرد مطار واسع، بل تعمل أيضاً على إنشاء جيب حضري رئيسي آخر - مدينة تضم مجموعة متنوعة من الأعمال والمؤسسات الثقافية والمناطق السكنية تقع في جنوب غرب الإمارة.

يُظهر المجسم بالحجم الطبيعي لمدينة المطار الجديدة نظاماً بيئياً متكاملاً يشمل صالات الركاب والمدرجات ومناطق الشحن والمناطق الثقافية والمؤسسات الأخرى؛ بالإضافة إلى الفلل والقصور والشقق متوسطة الارتفاع وشبكة فندقية، إلى جانب شبكة مواصلات متصلة بالطرق السريعة الرئيسية، بما في ذلك شارع الشيخ محمد بن زايد (E311)، وشارع الإمارات (E611)، وشارع الشيخ زايد (E11) – مما يجعل الوصول إلى "دبي ورلد سنترال" سهلاً من مختلف أنحاء دبي والمناطق المجاورة.

الجميع متحمسون لمشروع "دبي ورلد سنترال"، بما في ذلك المستثمرون — المحليون والأجانب — وكذلك السكان والأجانب الذين قد ينجذبون للقدوم والاستقرار في دبي. وفيما يلي الأسباب:

"دبي ورلد سنترال" سيخلق المزيد من فرص العمل

مع ظهور المدن، يتم أيضاً خلق المزيد من فرص العمل. توقع المطورون في وقت سابق من هذا العام أنه مع بدء تشكيل المخطط الرئيسي الذي يغطي 145 كيلومتراً مربعاً، سيتم توفير آلاف فرص العمل.

وسيعزز الطلب على العقارات وحده التوظيف في قطاعي البناء والإسكان، حيث من المتوقع أن تكون "مدينة المطار" موطناً لأكثر من مليون شخص بمجرد افتتاح المطار – وهي قفزة كبيرة عن التعداد السكاني الحالي في المنطقة الذي يبلغ حوالي 25,000 نسمة.

من المتوقع أيضاً خلق المزيد من الوظائف في قطاعي اللوجستيات والنقل مع إنشاء "دبي ورلد سنترال" كبنية تحتية للنقل متعدد الوسائط تربط الجو والبر والبحر (حيث يقع بالقرب من جبل علي). كما ستجلب العقارات والمكاتب وتجارة التجزئة والفنادق والمستشفيات والمدارس والمؤسسات الأخرى المزيد من فرص العمل دون أدنى شك، مما يجعل "دبي ورلد سنترال" مركزاً رئيسياً للنمو والتنمية المستقبلية لدبي.