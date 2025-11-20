"آل مكتوم الدولي": مطار دبي الجديد مدينة متكاملة تتسع لأكثر من مليون شخص

أتيحت لزوار معرض دبي للطيران 2025 فرصة الاطلاع على الشكل الذي ستبدو عليه "مدينة المطار" الجديدة في دبي. ويعرض نموذج بالحجم الكامل لمطار آل مكتوم الدولي، المعروف أيضاً باسم "دبي ورلد سنترال" (DWC)، التوسع الهائل لما سيصبح في نهاية المطاف أكبر مطار في العالم.
يقع "دبي ورلد سنترال" في منطقة دبي الجنوب، على بعد حوالي 35 كيلومتراً من دبي مارينا. وقد أُعلن العام الماضي أن حجم المطار سيصبح خمسة أضعاف حجم مطار دبي الدولي (DXB)، وسيحتوي على خمسة مدارج متوازية ويمكن أن يستوعب 400 بوابة طائرات. ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من التوسعة حوالي عام 2032، والتي ستشمل صالة ركاب مركزية وأربعة مجمعات مصممة لاستيعاب 150 مليون مسافر سنوياً.
سيتم في النهاية نقل جميع العمليات في مطار دبي الدولي إلى مطار "دبي ورلد سنترال"، وسيصبح هذا المشروع الضخم الذي تبلغ تكلفته 128 مليار درهم أكبر مطار في العالم، بطاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً.
لكن دبي لا تبني مجرد مطار واسع، بل تعمل أيضاً على إنشاء جيب حضري رئيسي آخر - مدينة تضم مجموعة متنوعة من الأعمال والمؤسسات الثقافية والمناطق السكنية تقع في جنوب غرب الإمارة.
يُظهر المجسم بالحجم الطبيعي لمدينة المطار الجديدة نظاماً بيئياً متكاملاً يشمل صالات الركاب والمدرجات ومناطق الشحن والمناطق الثقافية والمؤسسات الأخرى؛ بالإضافة إلى الفلل والقصور والشقق متوسطة الارتفاع وشبكة فندقية، إلى جانب شبكة مواصلات متصلة بالطرق السريعة الرئيسية، بما في ذلك شارع الشيخ محمد بن زايد (E311)، وشارع الإمارات (E611)، وشارع الشيخ زايد (E11) – مما يجعل الوصول إلى "دبي ورلد سنترال" سهلاً من مختلف أنحاء دبي والمناطق المجاورة.
الجميع متحمسون لمشروع "دبي ورلد سنترال"، بما في ذلك المستثمرون — المحليون والأجانب — وكذلك السكان والأجانب الذين قد ينجذبون للقدوم والاستقرار في دبي. وفيما يلي الأسباب:
مع ظهور المدن، يتم أيضاً خلق المزيد من فرص العمل. توقع المطورون في وقت سابق من هذا العام أنه مع بدء تشكيل المخطط الرئيسي الذي يغطي 145 كيلومتراً مربعاً، سيتم توفير آلاف فرص العمل.
وسيعزز الطلب على العقارات وحده التوظيف في قطاعي البناء والإسكان، حيث من المتوقع أن تكون "مدينة المطار" موطناً لأكثر من مليون شخص بمجرد افتتاح المطار – وهي قفزة كبيرة عن التعداد السكاني الحالي في المنطقة الذي يبلغ حوالي 25,000 نسمة.
من المتوقع أيضاً خلق المزيد من الوظائف في قطاعي اللوجستيات والنقل مع إنشاء "دبي ورلد سنترال" كبنية تحتية للنقل متعدد الوسائط تربط الجو والبر والبحر (حيث يقع بالقرب من جبل علي). كما ستجلب العقارات والمكاتب وتجارة التجزئة والفنادق والمستشفيات والمدارس والمؤسسات الأخرى المزيد من فرص العمل دون أدنى شك، مما يجعل "دبي ورلد سنترال" مركزاً رئيسياً للنمو والتنمية المستقبلية لدبي.
من المخطط أن تكون "مدينة المطار" متصلة جيداً ببقية دبي والإمارات براً وجواً، من خلال قطار فائق السرعة (قطار الاتحاد)، وخط مترو جديد، وتاكسي جوي، ومركبات ذاتية القيادة.
وكما ورد الأسبوع الماضي، يمكن أن يكون لقطار الاتحاد – مشروع السكك الحديدية الوطني في الإمارات – محطة توقف في مطار آل مكتوم الدولي، وفقاً لبول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي.
سيربط قطار الاتحاد المدن الرئيسية، بما في ذلك أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين والرويس والمرفأ والذيد وغويفات (على الحدود مع المملكة العربية السعودية)، وصحار (عُمان، عبر مشروع قطار حفيت).
تقع مدينة المطار في موقع استراتيجي بين دبي وأبوظبي. ويتوقع غريفيث "نظاماً متكاملاً في نهاية المطاف يتمكن فيه الركاب المتجهون إلى المطار من تسجيل أمتعتهم في محطات القطار".
لا يقتصر دور مدينة مطار دبي على الجانب التجاري فحسب، بل من المتوقع أيضاً أن تعزز المشهد الثقافي للمدينة من خلال استضافة دار للأوبرا ومسرح وقاعات معارض وأكاديمية للفنون الأدائية. ومن المتوقع أيضاً أن تجذب الفنانين والمبدعين من جميع أنحاء العالم، حيث ستكون موطناً لحاضنات الأعمال الإبداعية.
توجد بالفعل معالم جذب قريبة – أحدها هو مدينة إكسبو دبي، الموقع الذي ورث فعاليات إكسبو 2020، والتي تبعد 20 دقيقة فقط عن "دبي ورلد سنترال". ويقع بالقرب منها أيضاً دبي باركس آند ريزورتس، الذي يضم موشنجيت دبي، وليجولاند دبي، وريال مدريد وورلد، وليجولاند ووتر بارك، ونيون جالاكسي.
في الوقت نفسه، تم مشاركة تفاصيل منذ العام الماضي حول الشكل الذي سيبدو عليه أكبر مطار في العالم.
سيكون "دبي ورلد سنترال" مدينة داخل مدينة – حيث سيحتوي على نظام نقل خاص به، بما في ذلك قطار أحادي يمر عبر غابة مصغرة. ستكون هناك مناطق خضراء، ومركز ترفيه، وعروض أخرى مثل الأطعمة والمشروبات وتجارة التجزئة.
وكانت مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية (DAEP)، المسؤولة عن تصميم صالة الركاب الجديدة في "دبي ورلد سنترال"، قد ذكرت في وقت سابق أن المطار صُمم ليجمع بين التقاليد والثقافة والابتكار. ستكون هناك طرق سريعة متعددة المستويات تؤدي إلى المطار الجديد، وسيتم استقبال الركاب، عند وصولهم إلى منطقة إنزال الركاب، بما صُمم ليكون أكبر مظلة شمسية في العالم.
ستستقبل الركاب داخل الصالة منطقة خضراء شاسعة تمثل طموح دبي للوصول إلى انبعاثات صفرية. وستصطف الأشجار على طول صالات الركاب. وسيكون هناك عرض ضخم لحوض أسماك داخلي وحديقة استوائية داخلية سيجدها الركاب مريحة.
كما خُصصت مساحات واسعة للمحلات التجارية والمطاعم، وكذلك للترفيه والاسترخاء. وستحتوي بوابات الصعود على مساحات مفتوحة واسعة، وسيشمل "دبي ورلد سنترال" ما مجموعه 400 بوابة طائرات وخمسة مدارج متوازية ضمن مساحة إجمالية تبلغ 70 كيلومتراً مربعاً.
أفضل جزء هو التركيز على الاستدامة، حيث ستعتمد صالات المطار الجديدة ومجمعاته بالكامل على مصادر الطاقة النظيفة مثل الألواح الشمسية الكهروضوئية. وستُغلَّف المباني المعزولة عالية الأداء بزجاج شمسي للتحكم في مدخلات الطاقة.