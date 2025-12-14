آلاف الشهب تضيء سماء الإمارات في زخة الجوزاء

من هذه الصور، نجحت الشبكة في حساب مسارات 401 شهابًا أثناء دخولها الغلاف الجوي للأرض. يوضح تحديد هذه المدارات المسار الأصلي لجزيئات الغبار حول الشمس قبل اصطدامها بالأرض. تتطلب هذه العملية تصوير الشهاب نفسه من محطات متعددة، مما يتيح حساب عناصر مداره عن طريق المثلثات.