آلاف الشهب تضيء سماء الإمارات في زخة الجوزاء

قبل وقت طويل من الألعاب النارية التي ستستقبل عام 2026، ودعت السماء فوق الإمارات عام 2025 بعرض سماوي رائع، حيث عبرت آلاف الشهب السماء ليلاً.
تم تصوير زخة شهب الجوزاء، وهي واحدة من أقوى الزخات في العام، الليلة الماضية (13-14 ديسمبر) بواسطة شبكة مراقبة الشهب والنيازك في الإمارات.
التقطت ثلاث محطات في مواقع مختلفة في صحراء أبوظبي أكثر من 2000 صورة للشهب التي تعبر سماء الإمارات. كل محطة مجهزة بـ 17 كاميرا فيديو حساسة للضوء المنخفض. يمكن لهذه الكاميرات اكتشاف الشهب التي تصل إلى درجة سطوع 6.5.
من هذه الصور، نجحت الشبكة في حساب مسارات 401 شهابًا أثناء دخولها الغلاف الجوي للأرض. يوضح تحديد هذه المدارات المسار الأصلي لجزيئات الغبار حول الشمس قبل اصطدامها بالأرض. تتطلب هذه العملية تصوير الشهاب نفسه من محطات متعددة، مما يتيح حساب عناصر مداره عن طريق المثلثات.
بعد التصوير، تقوم المحطات بتحليل سطوع ومسار كل شهاب تلقائيًا وتنقل البيانات إلى مركز فلكي في الولايات المتحدة. هذه الجهود جزء من تعاون دولي يشمل شبكات مماثلة حول العالم تحت إشراف ناسا.
تظهر الصور أيضًا أجسام سماوية بارزة مثل كوكبات الجبار والثور والجوزاء، وعنقود الثريا، والمشتري، والقمر. حتى أن بعض الإطارات التقطت طائرات وشهب متعددة في وقت واحد. تم التقاط كل صورة بوقت تعرض يبلغ ثماني ثوانٍ.