آباء في العمل.. أطفال في أمان: معادلة الإمارات المبتكرة

يجد الآباء في جميع أنحاء الإمارات طرقًا إبداعية لإبقاء أطفالهم منشغلين في المنزل بعد أن قدمت المدارس العطلة الربيعية — في الوقت الذي بدأت فيه العديد من أماكن العمل في استدعاء الموظفين للعودة إلى المكتب.
لقد ترك هذا التداخل المفاجئ العائلات تتصارع مع رعاية الأطفال، والالتزامات العملية، وتحدي إبقاء الأطفال الصغار مشغولين خلال النهار.
بالنسبة للآباء العاملين على وجه الخصوص، عنى التحول غير المتوقع إعادة ترتيب سريعة للروتين مع محاولة الحفاظ على شعور بالوضع الطبيعي لأطفالهم.
ظلت التوترات الإقليمية مرتفعة منذ السبت 28 فبراير، مع حوادث سقوط حطام دفعت السلطات والمدارس إلى تقديم جدول العطلات كإجراء احترازي.
بالنسبة لإيلينا روسو، وهي أم عاملة لطفلين تعيش في قرية جميرا الدائرية، جاءت البداية المبكرة للعطلة بتحذير قليل — تمامًا كما بدأت المكاتب في دبي في استدعاء الموظفين للعودة إلى العمل الشخصي.
“لم نخطط لبدء العطلات مبكرًا هكذا، لذا كانت الأيام القليلة الأولى فوضوية بعض الشيء،” قالت. “أنا أعود أيضًا إلى روتيني المكتبي الآن، لذا كان عليّ أن أجد بسرعة كيفية إبقاء الأطفال مشغولين مع الموازنة بين العمل مرة أخرى.”
مثل العديد من الآباء، حاولت روسو إدخال هيكل بسيط في المنزل لإبقاء أطفالها منشغلين خلال النهار.
“أحاول إبقائهم منشغلين بمزيج من الأنشطة طوال اليوم. في الصباح، يقضون بعض الوقت في القراءة، وفي وقت لاحق يقومون ببعض الفنون والحرف اليدوية، والتي تساعدهم فيها مدبرة منزلي، حيث أن أطفالي يبلغون من العمر أربع وتسع سنوات،” قالت.
وأوضحت أن طفلها الأكبر قادر على العمل بشكل أكثر استقلالية، وإكمال المهام من كتاب عمل، بينما تأخذ مدبرة منزلهم الأطفال إلى الخارج لفترات راحة قصيرة كلما أمكن ذلك.
“ابنتي الكبرى أكثر استقلالية بقليل، لذا فهي تنهي بعض المهام التي كلفتها بها في دفتر عملها. كما أن مساعدتي تأخذهم في نزهات قصيرة في الهواء الطلق كلما أمكن ذلك،” أوضحت.
قالت روسو إنهم يراقبون أيضًا عن كثب تنبيهات السلامة أثناء اللعب في الهواء الطلق.
“إذا كانت هناك أي رسائل تنبيه، فقد تم توجيهها لإدخالهم إلى الداخل في أقرب وقت ممكن ثم استئناف اللعب في الهواء الطلق بمجرد حصولها على رسالة ‘كل شيء على ما يرام’،” أوضحت.
'الأمسيات'، أضافت، 'مخصصة لوقت العائلة لمساعدة الأطفال على الاسترخاء.'
“في المساء نلعب أحيانًا ألعاب الطاولة أو نشاهد فيلمًا معًا. الفكرة هي إبعاد أذهانهم عن الأخبار ومساعدتهم على الشعور بأن الحياة لا تزال تسير بوتيرة طبيعية.”
بالنسبة للآخرين، ساعد تسجيل الأطفال في برامج العطلات على استعادة بعض التوازن.
قالت كارينا شاشكوفا، المقيمة الكازاخستانية وأم لثلاثة أطفال تعيش في دبي هيلز، إن إبقاء الأطفال في الداخل لفترات طويلة كان أمرًا صعبًا بشكل خاص.
“ابناي الاثنان يبدآن معسكر كرة القدم اليوم. مع كون الأسبوع الماضي تعليمًا عن بعد وتقديم عطلة الربيع، كانا يرقصان على رأسي حرفيًا،” قالت بضحكة.
لإعطائهم فرصة لحرق الطاقة، انضم الأولاد إلى معسكر الربيع لنادي إمباير لكرة القدم في ستوديو سيتي.
“إنهم ينضمون إلى معسكر الربيع لنادي إمباير لكرة القدم في ستوديو سيتي. نظرًا للوضع الحالي، أكد لنا المنظمون أن الإجراءات مطبقة في حال الحاجة إلى مأوى.”
يقام المعسكر في جلستين — من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا ومن 12 ظهرًا إلى 3 مساءً — واختارت شاشكوفا الفترة الأخيرة.
“تبلغ تكلفة الجلسة التي تستغرق ثلاث ساعات 180 درهمًا. عندما يكون الأطفال في المنزل، ينجذبون بشكل طبيعي إلى الآيباد، لذا فهذا بالتأكيد خيار أفضل،” قالت. “ابنتي الصغرى ستقوم ببعض الأنشطة في المنزل.”
بالنسبة لسومين سيثي، المقيمة في الخليج التجاري، والتي تحتاج أيضًا إلى الخروج لعملها أحيانًا، كان التركيز على العودة إلى الروتين المألوف قدر الإمكان.
“اعتبارًا من هذا الأسبوع فصاعدًا، سيستأنف ابني جميع فصوله الدراسية العادية. لديه رياضة الريشة الطائرة يوم الجمعة، لذا سيعاود ممارستها أيضًا،” قالت.
بينما تواصل بعض العائلات جداولها اليومية، قالت سيتي إن العديد من السكان يدرسون أيضًا خطط السفر خلال العطلة.
“ما زلت أفكر في السفر. الكثير من الناس حجزوا تذاكر مسبقًا، لذا فقد مضى الكثيرون قدمًا في خططهم،” قالت.
في المنزل، يشارك ابنها أيضًا في أنشطة إضافية خلال فترات ما بعد الظهر.
“لإبقاء ابني مشغولاً، رتبت لمدرس غيتار ليأتي إلى المنزل، على الرغم من أنه كان يفعل ذلك بالفعل في وقت سابق. كما يحضر بعض الفصول الدراسية عبر الإنترنت.”
مثل العديد من الآباء، قالت سيتي إنها تشجع ابنها على قضاء الوقت في الهواء الطلق ولكن مع بعض الاحتياطات الإضافية.
“في وقت لاحق من اليوم، يذهب عادة لركوب الدراجة أو يلتقي بأصدقائه. لقد طلبت منه أن يكون حذرًا وأن يحتفظ بهاتفه معه دائمًا،” قالت.
“في الوقت الحالي، أحاول ألا أسمح له بالذهاب بعيدًا جدًا لأنه لا يزال صغيرًا. كل شيء يعمل بشكل طبيعي إلى حد كبير، لكننا نفضل توخي الحذر وتجنب الذهاب بعيدًا بمفرده.”