آباء في العمل.. أطفال في أمان: معادلة الإمارات المبتكرة

يجد الآباء في جميع أنحاء الإمارات طرقًا إبداعية لإبقاء أطفالهم منشغلين في المنزل بعد أن قدمت المدارس العطلة الربيعية — في الوقت الذي بدأت فيه العديد من أماكن العمل في استدعاء الموظفين للعودة إلى المكتب.

لقد ترك هذا التداخل المفاجئ العائلات تتصارع مع رعاية الأطفال، والالتزامات العملية، وتحدي إبقاء الأطفال الصغار مشغولين خلال النهار.

بالنسبة للآباء العاملين على وجه الخصوص، عنى التحول غير المتوقع إعادة ترتيب سريعة للروتين مع محاولة الحفاظ على شعور بالوضع الطبيعي لأطفالهم.

ظلت التوترات الإقليمية مرتفعة منذ السبت 28 فبراير، مع حوادث سقوط حطام دفعت السلطات والمدارس إلى تقديم جدول العطلات كإجراء احترازي.

بالنسبة لإيلينا روسو، وهي أم عاملة لطفلين تعيش في قرية جميرا الدائرية، جاءت البداية المبكرة للعطلة بتحذير قليل — تمامًا كما بدأت المكاتب في دبي في استدعاء الموظفين للعودة إلى العمل الشخصي.

“لم نخطط لبدء العطلات مبكرًا هكذا، لذا كانت الأيام القليلة الأولى فوضوية بعض الشيء،” قالت. “أنا أعود أيضًا إلى روتيني المكتبي الآن، لذا كان عليّ أن أجد بسرعة كيفية إبقاء الأطفال مشغولين مع الموازنة بين العمل مرة أخرى.”

مثل العديد من الآباء، حاولت روسو إدخال هيكل بسيط في المنزل لإبقاء أطفالها منشغلين خلال النهار.

“أحاول إبقائهم منشغلين بمزيج من الأنشطة طوال اليوم. في الصباح، يقضون بعض الوقت في القراءة، وفي وقت لاحق يقومون ببعض الفنون والحرف اليدوية، والتي تساعدهم فيها مدبرة منزلي، حيث أن أطفالي يبلغون من العمر أربع وتسع سنوات،” قالت.

وأوضحت أن طفلها الأكبر قادر على العمل بشكل أكثر استقلالية، وإكمال المهام من كتاب عمل، بينما تأخذ مدبرة منزلهم الأطفال إلى الخارج لفترات راحة قصيرة كلما أمكن ذلك.

مراقبة تنبيهات السلامة أثناء اللعب في الهواء الطلق

“ابنتي الكبرى أكثر استقلالية بقليل، لذا فهي تنهي بعض المهام التي كلفتها بها في دفتر عملها. كما أن مساعدتي تأخذهم في نزهات قصيرة في الهواء الطلق كلما أمكن ذلك،” أوضحت.

قالت روسو إنهم يراقبون أيضًا عن كثب تنبيهات السلامة أثناء اللعب في الهواء الطلق.

“إذا كانت هناك أي رسائل تنبيه، فقد تم توجيهها لإدخالهم إلى الداخل في أقرب وقت ممكن ثم استئناف اللعب في الهواء الطلق بمجرد حصولها على رسالة ‘كل شيء على ما يرام’،” أوضحت.

'الأمسيات'، أضافت، 'مخصصة لوقت العائلة لمساعدة الأطفال على الاسترخاء.'

“في المساء نلعب أحيانًا ألعاب الطاولة أو نشاهد فيلمًا معًا. الفكرة هي إبعاد أذهانهم عن الأخبار ومساعدتهم على الشعور بأن الحياة لا تزال تسير بوتيرة طبيعية.”