20% خصم للحجز المبكر في"دبي للتنس 2025"
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس 2025 عن خصم 20% للحجز المبكر خلال الأيام الثلاثة الأولى من منافسات بطولتي رابطة محترفي التنس 500 و رابطة محترفات التنس 1000.
تقام بطولة دبي الدولية للتنس، الحدث الرياضي الأقدم والأشهر في البلاد، العام المقبل في الفترة من 16 فبراير إلى الأول من مارس على استاد سوق دبي الحرة للتنس.
وستقام البطولتبن على التوالي، حيث يمثل أسبوع رابطة محترفات التنس الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للبطولة النسائية، يليه حدث الرجال، الذي أصبح الآن في عامه الثالث والثلاثين.
وسيتم الإعلان عن تشكيلة اللاعبات لبطولة 2025 قريباً وهي تعد بأن تكون مليئة بالنجوم كما كانت دائماً. الآن بعد أن حصلت بطولة السيدات على وضع دائم في رابطة محترفات التنس 1000، يمكن لسكان دبي وزوارها توقع مشاهدة أفضل 10 لاعبات في الرابطة، بما في ذلك اللاعبة المصنفة في المركز الأول عالمياً "إيغا سويانتيك"، والفائزة بثلاث بطولات جراند سلام "أرينا سابالينكا"، والأميركية الأسطورة "كوكو جوف "البالغة من العمر 20 عاماً، وبطلة دبي الحالية "جاسمين باوليني".
وقال "راميش سيدامبي"، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إنه يتطلع إلى الترحيب بمجموعة من أفضل لاعبي العالم في المدينة.
وأضاف: "استقبلت دبي أفضل لاعبي التنس من الرجال والسيدات لسنوات عديدة، وأتوقع أن يستمر ذلك".
"يصادف العام المقبل الذكرى الخامسة والعشرين لأسبوع رابطة محترفات التنس، وهو إنجاز رائع. إن طرح تذاكر التنس للبيع قبل الموعد المعتاد يمنح المشجعين الفرصة للتخطيط لشرائها. نحن نتطلع إلى أسبوعين آخرين رائعين من مباريات التنس."
تتوفر تذاكر بطولة رابطة محترفات التنس للسيدات وبطولة رابطة محترفي التنس للرجال للشراء عبر الموقعين الإلكترونيين www.dubaidutyfreetennischampionships.com وwww.ticketmaster.ae في 24 سبتمبر، ويتوفر عرض الحجز المبكر لفترة محدودة فقط.
وأضاف صلاح تهلك، مدير البطولة ونائب المدير العام لسوق دبي الحرة: "إن الإرث الغني لهذا الحدث المميز يتحدث عن نفسه. يعد الاحتفال بمرور 25 عاماً على انطلاق بطولة السيدات أمراً تاريخياً حقاً ويعكس دقة التنظيم والاحترافية والالتزام لدى جميع المشاركين. سواء كنت من الداعمين منذ فترة طويلة أو حاضراً لأول مرة، سيتاح للمشجعين تجربة حدث عالمي المستوى، ونحن نتطلع لرؤية الجميع".