20% خصم للحجز المبكر في"دبي للتنس 2025"

وسيتم الإعلان عن تشكيلة اللاعبات لبطولة 2025 قريباً وهي تعد بأن تكون مليئة بالنجوم كما كانت دائماً. الآن بعد أن حصلت بطولة السيدات على وضع دائم في رابطة محترفات التنس 1000، يمكن لسكان دبي وزوارها توقع مشاهدة أفضل 10 لاعبات في الرابطة، بما في ذلك اللاعبة المصنفة في المركز الأول عالمياً "إيغا سويانتيك"، والفائزة بثلاث بطولات جراند سلام "أرينا سابالينكا"، والأميركية الأسطورة "كوكو جوف "البالغة من العمر 20 عاماً، وبطلة دبي الحالية "جاسمين باوليني".