نجوم التنس العالميون يتأهبون للمشاركة في بطولة أبوظبي

في Super Shootout، يختار الفريق "المنزل" - المدرج أولاً في ترتيب اللعب - المنافس، بينما يختار الفريق المنافس الجانب ويقرر ما إذا كان سيرسل أولاً أم سيستقبل أولاً. يفوز أول من يصل إلى عشر نقاط، مع وجود نتيجة 9-9. سيتم منح الفائز في Super Shootout لعبة واحدة وسيكسب أيضًا نقطتين إضافيتين.