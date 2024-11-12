نجوم التنس العالميون يتأهبون للمشاركة في بطولة أبوظبي
أعلن المنظمون يوم الاثنين أن الفائزين ببطولات جراند سلام إيغا شواتيك وأرينا سابالينكا وإيلينا ريباكينا ودانييل ميدفيديف سيصلون إلى أبو ظبي الشهر المقبل للمشاركة في الموسم الثالث من دوري العالم للتنس.
ويحظى هذا الحدث البارز بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وشركة ميرال.
ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل في ملعب الاتحاد، وستشارك فيها أربعة فرق هي إيجلز (حامل اللقب)، وهوكس، وفالكونز، وكايتس.
سيضم النسور شواتيك وباربورا كريجيكوفا وهوبرت هوركاتش وكاسبر رود.
وسيدافع سابالينكا وميرا أندريفا وتايلور فريتز وسوميت ناجال عن ألوان هوكس.
ويمثل فريق فالكونز كل من ريباكينا وكارولين جارسيا وميدفيديف وأندريه روبليف، فيما يضم فريق كايتيس كل من ياسمين باوليني وباولا بادوسا وستيفانوس تسيتسيباس ونيك كيرجيوس.
ستنطلق نسخة 2024 بمباراة افتتاحية مثيرة حيث سيواجه فريق فالكونز، الذي يضم لاعبين من الطراز الأول مثل ميدفيديف وريباكينا، فريق هوكس، بقيادة المصنفة الأولى عالمياً بين السيدات سابالينكا والنجمة الهندية ناجال.
في هذه الأثناء، ستقود المصنفة الثانية عالميا للسيدات شواتيك والمصنف السابع عالميا للرجال رود فريق إيجلز حامل اللقب ضد فريق كايتيس، حيث يضم الثنائي المفضل لدى الجماهير كيرجيوس وبادوسا في المباراة الثانية في اليوم الافتتاحي.
وفي اليوم الثاني (20 ديسمبر)، سيواجه فريق إيجلز فريق هوكس، في حين سيتواجه فريقا فالكونز وكايتس في المباراة المسائية.
في اليوم قبل الأخير (21 ديسمبر)، سيلعب فريقا فالكونز وإيجلز المباراة الافتتاحية، تليها المباراة النهائية في مرحلة الدوري بين فريقي هوكس وكيتس. ستقام المباراة النهائية في 22 ديسمبر.
ستتنافس جميع الفرق بنظام الدوري من دور واحد (اللعب للجميع)، حيث يلعب كل فريق مباراة واحدة ضد الآخر. وسيتأهل الفريقان الأول والثاني، اللذان يحققان أكبر عدد من المباريات، إلى مباراة القمة في الموسم الثالث من بطولة WTL.
ستتكون كل مباراة من أربع مجموعات - فردي الرجال، وفردي السيدات، ومجموعتين زوجيتين، والتي قد تتضمن زوجي الرجال، أو زوجي السيدات، أو الزوجي المختلط، حسب ما يحدده الفريق الذي يفوز برمي العملة.
ولإضافة المزيد من الإثارة، ستتبع بطولة WTL أيضًا تنسيقًا فريدًا، حيث إذا فاز الفريق المتأخر بالمجموعة الرابعة، تنتقل المباراة إلى الوقت الإضافي (OT).
تستمر المباريات الإضافية حتى يفوز الفريق المتصدر بمباراة أخرى أو حتى يعادل الفريق المتأخر مجموع نقاط المباراة الإجمالي. إذا كانت نتائج المباريات متساوية، فسيتم تحديد المباراة بركلات الترجيح.
في Super Shootout، يختار الفريق "المنزل" - المدرج أولاً في ترتيب اللعب - المنافس، بينما يختار الفريق المنافس الجانب ويقرر ما إذا كان سيرسل أولاً أم سيستقبل أولاً. يفوز أول من يصل إلى عشر نقاط، مع وجود نتيجة 9-9. سيتم منح الفائز في Super Shootout لعبة واحدة وسيكسب أيضًا نقطتين إضافيتين.
مع تنافس الفرق على المراكز الأولى، سيكون لكل مباراة تأثير على ترتيبها، والذي يتحدد بعدد المباريات التي فازت بها. إذا تعادلت الفرق في إجمالي النقاط، فسوف يدخل سجل المواجهات المباشرة ونسبة الفوز في المباريات في الحسبان.
مع إمكانية أن تكون كل مباراة بمثابة لحظة حاسمة، ستتجه كل الأنظار إلى المباريات الحاسمة في الفردي والزوجي.