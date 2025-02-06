مواجهة مرتقبة بين أنس جابر و"ريباكينا" في ربع نهائي"مبادلة"
تأهلت أنس جابر إلى ربع نهائي بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة بعد فوزها بمجموعتين (6-3 6-3) على "واكانا سونوبي" البالغة من العمر 17 عاماً، لتواجه في ربع النهائي يوم الخميس البطلة الحالية "إيلينا ريباكينا" االتي تغلبت على "كاتي فولينيتس" بعد مباراة مثيرة.
وفي أداء مذهل ، تمكنت الأمريكية "آشلين كروجر" من تحقيق انتصار رائع على وصيفة العام الماضي "داريا كاساتكينا"، بينما تأهلت "بليندا بنشيتش" و"ليلا فرنانديز" إلى ربع النهائي بعد تغلبهن على "فيرونيكا كوديرميتوفا" و"لولو صن" على التوالي.
أنس جابر - المفضلة لدى الجماهير - والتي وصلت إلى نهائي ثلاث بطولات كبرى، تأهلت إلى الدور الـ16 بعد أداء ممتاز ضد "ييلينا أوستابنكو"، لكنها واجهت تحدياً مختلفاً ضد سونوبي، النجمة الصاعدة التي سجلت انتصارين في التصفيات قبل أن تهزم "يوي يان" في الدور الـ32، وذلك بعد أقل من أسبوع من فوزها بلقب فردي الفتيات في بطولة أستراليا المفتوحة.
وبينما بدأت اللاعبتان المباراة بثقة، حيث حافظت سونوبي على تفوقها في الجزء الأول من المجموعة الأولى، إلا أن افتقارها للخبرة أمام أفضل اللاعبات سرعان ما أصبح واضحاً حيث خسرت آخر ثلاثة أشواط إرسال في المجموعة الأولى لتتأخر 1-0.
وعلى الرغم من أن سونوبي تصدت لإرسال أنس جابر في بداية المجموعة الثانية، إلا أن التونسية المصنفة سابقاً رقم 2 عالمياً استعادت توازنها بسرعة وبدأت في فرض سيطرتها، حيث تصدت لإرسال سونوبي مرتين لتفوز 6-3، 6-3، في لقاء مثير مع ريباكينا في تكرار لنهائي ويمبلدون 2022.
وفي حديثها عن المباراة القادمة، قالت أنس جابر، أول لاعبة عربية تصل إلى نهائي بطولة جراند سلام: "ستكون مباراة صعبة. إيلينا تلعب بشكل ممتاز، وأعلم أنها تحب اللعب على هذه الأرضية هنا. سأحاول فقط تقديم أفضل ما لدي، والتركيز على نفسي، وما يمكنني تحسينه في الملعب."
تمكنت ريباكينا من العودة بعد التأخر لتتغلب على فولينيتس في أول ظهور لها في بطولة هذا العام.
كانت البداية بطيئة من ريباكينا، إذ خسرت أول شوط على إرسالها، مما سمح لفولينيتس الأمريكية بالسيطرة على المباراة، وهو التفوق الذي لم تفرط فيه في المجموعة الأولى التي فازت بها بنتيجة 6-2 بشكل رائع.
لكن الكازاخستانية ريباكينا هي البطلة الحالية لسبب وجيه، وكان رد فعلها متوقعاً وحاسماً، حيث انتفضت لتفوز بالمجموعة الثانية 6-4، قبل أن تفوز بالمجموعة الثالثة بنفس النتيجة، لتبدأ دفاعها عن لقبها بشكل مثالي.
وبينما تدافع ريباكينا عن اللقب الذي فازت به قبل عام، كانت بطلة عام 2023، بينسيتش، حاضرة أيضاً يوم الأربعاء، حيث قدمت النجمة السويسرية أداءً قوياً للغاية في اليوم حيث أطاحت بكوديرميتوفا 6-0، 6-0 في 64 دقيقة فقط.
وستواجه بنسيتش الآن بطلة ويمبلدون 2023، فوندروسوفا، التي تابعت فوزها على إيما رادوكانو بأداء قوي آخر، هذه المرة ضد يوليا بوتينتسيفا، حيث فازت بنتيجة 6-2، 6-3 على ملعب ستاديوم.
على الرغم من أن فيرنانديز لم تكن بنفس القوة التي أظهرتها بنشيتش، إلا أنها تأهلت إلى ربع النهائي بفوز مريح على لولو صن، التي قدمت مقاومة ضئيلة، خاصة في المجموعة الأولى التي فازت بها الكندية دون أن تخسر أي شوط.
وعلى الرغم من تحسن صن في المجموعة الثانية، إلا أن فيرنانديز، التي خسرت أمام كوكو جاوف في بطولة أستراليا المفتوحة الأخيرة، كانت ببساطة أقوى من منافستها، حيث وجهت لها سلسلة من الضربات المذهلة لتفوز بنتيجة 6-0، 6-3 في انتصار مميز.
وستواجه كروجر في دور الثمانية غداً بعد عودتها الرائعة ضد كاساتكينا.
وبعد فوزها بمباراة واحدة فقط في المجموعة الأولى الأحادية، استعادت كروجر (20 عاما) تركيزها وردت بأسلوب رائع، لتحقق في النهاية فوزاً رائعاً بنتيجة 1-6، 7-5، 6-4.
في منافسات الزوجي يوم الأربعاء، خسرت الثنائي بيثاني ماتيك ساندز/لوسي سافاروفا بمجموعتين متتاليتين أمام الثنائي هيذر واتسون/لويزا ستيفاني.
فازت ماتيك ساندز ببطولة الزوجي العام الماضي، إلى جانب مواطنتها صوفيا كينين. ومع ذلك، تلاشت آمالها بتحقيق انتصارات متتالية عندما حسمت واتسون/ستيفاني الفوز بنتيجة 6-4 و 6-4.
وفي الوقت نفسه، حُسمت المباراة بين تيميا بابوس/نيكول ميليشار مارتينيز وهاو تشينج تشان/ليودميلا سامسونوفا من خلال شوط فاصل من جانب واحد.
حتى تلك اللحظة، كانت المباراة متكافئة للغاية، لكن الشوط الفاصل أثبت عكس ذلك تماماً حيث سيطر بابوش/ميليشار-مارتينيز على المباراة وانتهى الشوط بالفوز لصالحهما بنتيجة 10-1."
وسوف ينضم إليهم في الدور ربع النهائي الثنائي أولريكي إيكيري/ماكوتو نينوميا، الذي سجل فوزاً بنتيجة 6-4، 6-0 على ديزيريه كراوزيك/جوليانا أولموس.