مواجهة مرتقبة بين أنس جابر و"ريباكينا" في ربع نهائي"مبادلة"

على الرغم من أن فيرنانديز لم تكن بنفس القوة التي أظهرتها بنشيتش، إلا أنها تأهلت إلى ربع النهائي بفوز مريح على لولو صن، التي قدمت مقاومة ضئيلة، خاصة في المجموعة الأولى التي فازت بها الكندية دون أن تخسر أي شوط.