"كوديرميتوفا" تتأهل لربع نهائي بطولة تحدي الحبتور للتنس

وقالت "كوديرميتوفا": "شعرت بارتياح كبير بعد هذا الفوز، خاصة بعد أن خسرت المجموعة الأولى وكنت متأخرة بنتيجة 1-4 في الثانية، أعتقد أن الجميع ظن أنني خارجة من المباراة، لكنني كنت أخطط لشيء آخر. لقد ركزت على الاستمرار بنفس الأداء، وكنت أعلم أنني لم أرتكب أي خطأ، وشيئاً فشيئاً بدأت أغيّر طريقة تفكيري وأصبحت أكثر جرأة في الهجوم."