"كوديرميتوفا" تتأهل لربع نهائي بطولة تحدي الحبتور للتنس
انضمت كل من "بولينا كوديرميتوفا"، المصنفة الأولى عالمياً، و"ألكسندرا إيلا"، بطلة بطولة أمريكا المفتوحة السابقة للناشئات، إلى قائمة المتأهلات لربع نهائي منافسات الفردي في بطولة تحدي الحبتور للتنس السابعة والعشرين بمنتجع الحبتور جراند.
وقد شقت المصنفة الأولى طريقها نحو الفوز على الألمانية "كارولين فيرنر" بنتيجة 4-6 و6-4 و6-1، وذلك بعد أن تمكنت اللاعبة الفلبينية المراهقة المصنفة الرابعة من تجاوز "يوليا هاتوكا" بنتيجة 6-3 و7-5 في وقت سابق من ذلك اليوم.
كما حققت الفرنسية "أماندين هيسه"، التي وصلت إلى البطولة برفقة عائلتها، فوزاً مريحاً على البريطانية "أمارني بانكس" بنتيجة 6-4 و6-3. فيما احتاجت اليابانية "كيوكا أوكامورا" لجهد مضاعف لتخطي عقبة التركية "بيرفو جنكيز" المصنفة الثامنة بنتيجة 6-4 و3-6 و6-0.
أما مسك ختام اليوم فكان للمباراة الأخيرة التي شهدت عودة مذهلة للمصنفة الأولى "كوديرميتوفا"، حيث نجحت في قلب موازين المباراة، بعد أن خسرت في المجموعة الأولى وكانت متأخرة بنتيجة 1-4 في المجموعة الثانية، إلى فوز مثير بعد ساعتين من الصراع على الملعب الرئيسي.
وقالت "كوديرميتوفا": "شعرت بارتياح كبير بعد هذا الفوز، خاصة بعد أن خسرت المجموعة الأولى وكنت متأخرة بنتيجة 1-4 في الثانية، أعتقد أن الجميع ظن أنني خارجة من المباراة، لكنني كنت أخطط لشيء آخر. لقد ركزت على الاستمرار بنفس الأداء، وكنت أعلم أنني لم أرتكب أي خطأ، وشيئاً فشيئاً بدأت أغيّر طريقة تفكيري وأصبحت أكثر جرأة في الهجوم."
وأضافت: "بصفتي المصنفة الأولى في هذه البطولة، أشعر بضغط مضاعف، لذا حاولت تجاهل كل ما يدور حولي، وفرغت ذهني لأركز على مهمتي داخل الملعب."
أما "هيسه"، التي بلغت الدور ربع النهائي بعد دخولها البطولة كـ"خاسرة محظوظة"، فعبّرت عن سعادتها بهذا الإنجاز قائلة: "لا يوجد ما أخسره، كل ما أريده هو الاستمتاع بكل لحظة في الملعب، خاصة وأنني هنا بصحبة ابنتي، لذا أسعى للاستمتاع بكل لحظة داخل الملعب وخارجه."
وأضافت: "مررت بموسم مليء بالتقلبات، وأكثر ما يؤسفني هو عدم مشاركتي في البطولات الأربعة الكبرى بسبب فارق عشر نقاط فقط! لكنني أعد نفسي بأن يكون عام 2025 مختلفاً تماماً."
أما "إيلا"، بطلة بطولة أمريكا المفتوحة السابقة للناشئات، فواصلت تألقها بفوز مقنع على "هاتوكا" بنتيجة 6-3 و7-5. وقالت اللاعبة البالغة من العمر 19 عاماً: "أتعامل مع كل مباراة على حدة، فلم تكن هذه المواجهة سهلة، وأعلم أن الطريق سيصبح أكثر صعوبة مع تقدم البطولة."
وأنهت "إيلا" حديثها، وهي تستعد لمواجهة "أوكامورا" في ربع النهائي يوم الجمعة، قائلة: "يجب أن أقدم أفضل ما لدي، وأنا راضية بأدائي وتعاملي مع مختلف المواقف في الملعب خلال اليومين الماضيين".
وتتواصل الإثارة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس، حيث سيتم تحديد هوية المتأهلات الأربع الأخريات إلى الدور ربع النهائي، في مواجهات نارية، أبرزها لقاء البريطانية "جودي آنا بوراج" مع "فيكتوريا هرونكوفا"، و"إيفالينا لاسكيفيتش" ضد "صوفيا كوستولاس".
النتائج: (دور الـ16 مباراة في بطولة تحدي الحبتور الـ27 للتنس، يوم الأربعاء) (فردي) "كيوكا أوكامورا" تغلبت على "بيرفو جنكيز" بنتيجة 6-4، 3-6، 6-0، و"أمندين هيسه" تغلبت على "أمارني بانكس" بنتيجة 6-4 و6-3. "الكسندرا إيلا" تغلبت على "يوليا هاتوكا" بنتيجة 6-3 و7-5. وفازت "بولينا كودرميتوفا" على "كارولين فيرنر" بنتيجة 4-6 و6-4 و6-1.
(نتائج مباريات الزوجي): تاتيانا بروزوروفا / تارا وورث تغلبتا على أنيتا فاجنر / إيكاترينا ياشينا بنتيجة 6-0 و6-3. وجودي آنا بوراج / فريا كريستي فازتا على إلينكا دالينا أماريي / بريانا زابو بنتيجة 6-0 و6-3. وإيزابيل هافيرلاج / إيلينا بريدانكينا تخطتا أماندين هيسه / نيكا راديسيتش بنتيجة 6-1، 4-6، 10-4. وأناستاسيا زولوتاريفا / رادا زولوتاريفا فازتا على شريفالي راشميكا بهاميديباتي / إيفالينا لاسكيفيتش بنتيجة 6-2، 7-5. أما زيبيك كولامباييفا / أنكيتا راينا فقد حققتا فوزاً صعباً على أريان هارتونو / برارتانا جي ثومباري بنتيجة 6-3، 5-7، 10-7.