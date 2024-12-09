فوز ثلاثي لـ"أوغورودنيكوفا" في كأس الحبتور للتنس

أعربت أوجورودنيكوفا عن سعادتها بالفوز بثلاثية من الألقاب في دبي. وقالت الطالبة البالغة من العمر 15 عامًا في الصف العاشر: "الفكرة هي اللعب كل يوم حتى أتمكن من مواصلة التحسن. لقد ساعدتني هذه المسابقة بأكثر من طريقة".