فوز ثلاثي لـ"أوغورودنيكوفا" في كأس الحبتور للتنس
وجهت المراهقة "كارينا أوجورودنيكوفا" أنظارها إلى مهنة لاعبة تنس محترفة بعد فوزها بثلاثة ألقاب في نهاية بطولة كأس الحبتور للتنس التاسعة التي اختتمت بالتزامن مع بطولة تحدي الحبتور للتنس السابعة والعشرين، نهاية الأسبوع الماضي.
فازت أوجورودنيكوفا البالغة من العمر 15 عامًا بلقبي فئتي الفتيات تحت 16 عامًا وتحت 18 عامًا قبل أن تكتسح منافستها وتفوز بلقب بطولة السيدات المفتوحة على ملاعب التنس في منتجع حبتور جراند يوم الأحد.
وانضمت كيرا ناجي، البطلة الأولى في بطولة تحدي الحبتور للتنس في عام 1998، إلى مديرة البطولة نورا بدوي، في تقديم الجوائز للفائزين والوصيفين من جميع الفئات العمرية الحادية عشرة.
وحظيت البطولة، التي أطلق عليها اسم "الطريق إلى مادو" (بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة)، باستجابة جيدة في جميع فئاتها الإحدى عشرة، حيث شارك فيها ما يقرب من 300 لاعب من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
أقيمت أربع مسابقات للناشئين والناشئات (تحت 12 و14 و16 و18 سنة) وثلاث مسابقات للكبار - بطولة الرجال المفتوحة وبطولة السيدات المفتوحة وبطولة الماسترز (34 سنة وما فوق). أقيمت المباريات التمهيدية خلال الأسبوعين الماضيين وأقيمت جميع النهائيات الحادية عشرة إلى جانب نهائي بطولة تحدي الحبتور للتنس السابعة والعشرين يوم الأحد.
أعربت أوجورودنيكوفا عن سعادتها بالفوز بثلاثية من الألقاب في دبي. وقالت الطالبة البالغة من العمر 15 عامًا في الصف العاشر: "الفكرة هي اللعب كل يوم حتى أتمكن من مواصلة التحسن. لقد ساعدتني هذه المسابقة بأكثر من طريقة".
وأضافت: "كانت والدتي التي تعمل كمدربة لي ذات تأثير كبير علي. أريد أن أشارك في الجولة كلاعبة تنس محترفة في المستقبل القريب. هذا هو الهدف النهائي بالنسبة لي".
وكان الشاب علي العلي سعيداً بنفس القدر بالنتائج، حيث حصل على لقب فئة تحت 12 سنة متفوقاً على شقيقه الأكبر محمد.
وقال العلي المقيم في أبوظبي: "أحب طريقة لعب رافائيل نادال. وأحب الطريقة التي يتحرك بها على أرض الملعب، وأحب أيضًا الطريقة التي يظل بها هادئًا ومتماسكًا".
وأضاف "أتمنى أن أتمكن خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة من المشاركة بانتظام في منافسات التنس الدولية. وأدرك أن هذا لن يكون طريقا سهلا، ولكنني على استعداد لبذل الجهد والتضحية من أجل التنس".
الطريق إلى مادو هي مبادرة مجتمعية جديدة طورتها مبادلة بالشراكة مع اتحاد الإمارات العربية المتحدة للتنس تحت مظلة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة السنوية.
يوفر البرنامج مسارًا فريدًا للاعبين الطموحين في دولة الإمارات العربية المتحدة لرفع مهاراتهم وترك بصمة على الساحة العالمية للتنس. سلسلة بطولة الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة معتمدة بالكامل من قبل اتحاد الإمارات للتنس وأقيمت طوال الموسم في أماكن متعددة في أبوظبي ودبي والفجيرة.
لن تساهم النقاط التي تم جمعها من خلال بطولات Road to MADO في التصنيف الرسمي للاعب في دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل ستساهم أيضًا في تصنيف مميز لبطولة Road to Mubadala Abu ظبي المفتوحة.
وفي نهاية السلسلة، يتأهل أفضل 8 لاعبين في كل فئة إلى نظام التصفيات المصمم لتحديد الأبطال الإجماليين. وسوف تشهد ذروة هذه المنافسة خلال بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة في فبراير، حيث ستقام المباراة النهائية لبطولة الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة حيث سيحصل الفائزون على ألقابهم المستحقة.
من بين مجموعة من الجوائز المذهلة طوال السلسلة، تنتظر الفائزين في فئتي U14 وU16 فرصة لا مثيل لها - رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل للتدريب في أكاديمية خوان كارلوس فيريرو المرموقة في إسبانيا.
نتائج
الأولاد تحت 12 سنة: علي العلي فاز على محمد العلي 6-4، 6-4؛ تحت 14 سنة: أيان مالك تغلب على كايان جو مهتار 6-1، 6-4؛ تحت 16 سنة: فاز تيمور جوردييف على بريندان أوتشيل 6-1 و6-0. تحت 18 سنة: سافا موروزوف على رائد رضوي 1-6، 7-6 (5)، 13-11.
البنات تحت 12 سنة: صوفي هيميلرايش تغلبت على سيرين معزون 6-1، 6-2؛ تحت 14 سنة: إيزابيل جيمس تغلبت على سرينيكا راشاكوندا 6-2، 6-1؛ تحت 16 سنة: كارينا أوجورودنيكوفا تغلبت على فيرونيكا فيتريك 6-0 و6-0. تحت 18 سنة: كارينا أوجورودنيكوفا تغلبت على كارا دو توا 6-0 و6-1.
بطولة السيدات المفتوحة: كارينا أوجورودنيكوفا تغلبت على مريم عارف 6-0 و6-0
بطولة الرجال المفتوحة: فاز جوليان ميزون على كريستيان كوستين 6-1 و6-1
الماجستير: جيوفاني سماحة على جوليان ميزون 6-1، 6-1