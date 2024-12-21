"فالكونز" يواصل انتصاراته في بطولة العالم للتنس

"بالنسبة لي، هذه هي العودة المثالية لأنها ليست ساحقة، فقط القدر المناسب من التنس. كما أحب أيضًا صيغة الزوجي المختلط، حيث يمكنك رؤية لاعبيك الذكور والإناث المفضلين يتنافسون معًا في نفس الفريق. لم أتخيل أبدًا أن أرى نفسي وباوليني على نفس الملعب، على نفس الجانب من الشبكة، وهذا أمر رائع حقًا أن تشهده."