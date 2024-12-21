"فالكونز" يواصل انتصاراته في بطولة العالم للتنس
حقق فريق"جيم تشينجرز فالكونز" Game Changers Falcons فوزه الثاني على التوالي في الموسم الثالث من بطولة العالم للتنس بعد تغلبه على فريق "كايتس" Kites بنتيجة 24-21 في الاتحاد ايرينا Etihad Arena يوم الجمعة.
وبهذا الفوز، أنهى فريق فالكونز اليوم الثاني في صدارة جدول النقاط بإجمالي 53 نقطة. واحتل فريق "تي إس إل هوكس"، الذي حقق الفوز أيضًا في وقت سابق من اليوم، المركز الثاني برصيد 47 نقطة، يليه فريق كايتس في المركز الثالث برصيد 46 نقطة، وفريق هونور إف إكس إيجلز في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.
وفي منافسات الزوجي للسيدات، حققت سيمونا هاليب وجاسمين باوليني بداية قوية لفريق كاييتس، حيث كسرتا إرسال إيلينا ريباكينا وكارولين جارسيا في الشوط الأول وتقدمتا 2-0 بعد إرسال افتتاحي نظيف.
ومع ذلك، استغرق ثنائي فريق جيم تشانجرز فالكونز بعض الوقت ليستقرا، ولم يكتفيا بمعادلة النتيجة بل تقدما 5-3.
ونجحت كايتيز في العودة إلى المباراة، حيث فازت بشوطين متتاليين لتصبح النتيجة 5-5، ثم دفعت المجموعة إلى شوط فاصل بعد التعادل 6-6. ورغم التأخر المبكر، حافظت ريباكينا وجارسيا على هدوئهما لحسم المجموعة 7-6، مما منح فريق جيم تشينجرز فالكونز تقدمًا ضئيلًا.
وفي منافسات فردي السيدات، لم تسمح ريباكينا لهاليب بالاستقرار، حيث تقدمت في المجموعة بأكملها تاركة هاليب في مواجهة منافستها. وأنهت ريباكينا المجموعة بسهولة 6-4 لتزيد الفارق الإجمالي بين الفريقين إلى 13-10.
كانت مباراة الزوجي المختلط بين كارولين جارسيا ودينيس شابوفالوف وياسمين باوليني ونيك كيرجيوس متكافئة. ومع ذلك، تفوق الثنائي باوليني وكيرجيوس على جارسيا وشابوفالوف، حيث كسرا إرسالهما بعد التعادل 5-5 وحافظا على إرسالهما ليحسما المجموعة 7-6. وقلص الفوز النتيجة الإجمالية إلى 17-18 لصالح فريق كايتس.
وفي المجموعة الحاسمة من المباراة، واصل بطل فريق جيم تشينجرز فالكونز أندريه روبليف أداءه الرائع حيث كسر إرسال كيرجيوس ليتقدم 4-2. ونجح كيرجيوس في تقليص الفارق، لكن روبليف أظهر تصميمه على إنهاء المجموعة 6-4 ومساعدة فريقه على تحقيق الفوز الثاني على التوالي هذا الموسم.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، تغلب فريق TSL Hawks على فريق HonorFX Eagles بنتيجة 21-14 في المباراة الثالثة من البطولة.
وقال كيرجيوس "كل مباراة لها أهميتها في بطولة العالم للتنس. عندما تنظر إلى الإحصائيات، لا يهم إذا كانت المباراة غير متكافئة، فأنت تريد القتال من أجل فريقك، وأنا أحب ذلك".
"بالنسبة لي، هذه هي العودة المثالية لأنها ليست ساحقة، فقط القدر المناسب من التنس. كما أحب أيضًا صيغة الزوجي المختلط، حيث يمكنك رؤية لاعبيك الذكور والإناث المفضلين يتنافسون معًا في نفس الفريق. لم أتخيل أبدًا أن أرى نفسي وباوليني على نفس الملعب، على نفس الجانب من الشبكة، وهذا أمر رائع حقًا أن تشهده."