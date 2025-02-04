"سونوبي"تواصل انتصاراتها في بطولة أبوظبي المفتوحة

وكانت المجموعة الثانية متكافئة حيث شعرت "جارسيا"، بطلة نهائيات رابطة محترفات التنس في عام 2022، بالحاجة إلى التحسن، لكن "صن" كانت أكثر ثقة ولم تواجه أي مشكلة على الإطلاق، واستغرقت في النهاية 75 دقيقة فقط لتحقق فوزها 6-1 و6-3، وهو الأول لها منذ أغسطس الماضي.