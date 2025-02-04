"سونوبي"تواصل انتصاراتها في بطولة أبوظبي المفتوحة
عانت "كارولين جارسيا" من خروج مبكر من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للجولف، حيث خسرت بمجموعتين متتاليتين أمام "لولو صن"، بينما قدّمت "واكانا سونوبي" البالغة 17 عاماً عرضاً رائعاً آخر، حيث هزمت "يو يوان" لتتأهل إلى دور الستة عشر في اليوم الثالث المليء بالإثارة في عاصمة الإمارات العربية المتحدة.
واستمر أداء "سونوبي" الممتاز في المباراة الافتتاحية لليوم على ملعب "ستاديوم" حيث سجلت اللاعبة البالغة 17 عاماً فوزها الثالث على التوالي في يومين، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من فوزها بلقب فردي الفتيات في بطولة أستراليا المفتوحة.
وبعد التغلب على "هايلي بابتيست" و"كريستينا بوكسا" في التصفيات، واجهت اللاعبة اليابانية الشابة منافستها الصينية "يوان" في دور الـ32، وجاءت المباراة على غرار المباراتين السابقتين، حيث كانت "سونوبي" مليئة بالثقة وكانت متألقة للغاية بحيث لا يمكن التعامل معها.
وبعد فوزها بالمجموعة الأولى 6-4، تأخرت "سونوبي" 3-2 في المجموعة الثانية، قبل أن تقدّم أفضل ما لديها لتفوز بأربعة أشواط متتالية، وكسرت إرسال منافستها مرتين لتحقق فوزاً آخر مثيراً للإعجاب بنتيجة 6-4، 6-3.
وانتهى مشوار النجمة الفرنسية "جارسيا" في البطولة بشكل مبكر بعد أداء مخيب للآمال أمام النيوزيلندية "صن"، التي دخلت المباراة بعد خسارتها مبارياتها السبع السابقة في الدور الرئيسي.
لكن الثقة لم تكن مشكلة بالنسبة للاعبة البالغة من العمر 23 عاماً، حيث سيطرت تماماً على المباراة في وقت مبكر وخسرت شوطاً واحداً فقط في طريقها للفوز بالمجموعة الأولى.
وكانت المجموعة الثانية متكافئة حيث شعرت "جارسيا"، بطلة نهائيات رابطة محترفات التنس في عام 2022، بالحاجة إلى التحسن، لكن "صن" كانت أكثر ثقة ولم تواجه أي مشكلة على الإطلاق، واستغرقت في النهاية 75 دقيقة فقط لتحقق فوزها 6-1 و6-3، وهو الأول لها منذ أغسطس الماضي.
فازت "آشلين كروجر" في مباراة أمريكية ممتعة للغاية ضد "ماكارتني كيسلر".
وبعد أن فازت "كروجر"، البالغة من العمر 20 عاماً، بالمجموعة الأولى بسهولة، جاءت المعركة الأكثر توازناً في المجموعة الثانية، والتي حسمتها في نهاية المطاف عبر شوط فاصل، تفوقت فيه "كيسلر".
لكن "كروجر" تمكنت من استعادة رباطة جأشها في المجموعة النهائية وقدمت أداءً رائعاً لتفوز بالمباراة بنتيجة 6-3، 6-7، 6-3.
وانضمت إلى "كروجر" في دور الستة عشر مواطنتها "كاتي فولينيتس"، التي تغلبت على البريطانية "سوناي كارتال" على الملعب 1.
وفازت "كارتال" (23 عاماً) بالمجموعة الأولى لكن منافستها التي هي في نفس عمرها قاتلت ببراعة وتأهلت إلى الدور التالي بفضل فوزها 3-6 و6-4 و6-4.
وفي المباراة النهائية للفردي، قلبت "فيرونيكا كوديرميتوفا" تأخرها بمجموعة واحدة لتتغلب على "ليودميلا سامسونوفا" بنتيجة 5-7، 6-1، 7-6.
وبالإضافة إلى منافسات الفردي، شهد اليوم الثالث بداية منافسات الزوجي، بانتصار لـ"جيلينا أوستابينكو"/"إلين بيريز"، اللتين هزمتا "ليندا نوسكوفا"/"يوليا بوتينتسيفا"، و"ماركيتا فوندروسوفا"/"لورا سامسون"، اللتين هزمتا "صوفيا كينين"/"ماجدا لينيت".
وفي مباراة الزوجي الأخرى التي أقيمت في ذلك اليوم، فازت "أوليفيا نيكولز"/"أوليفيا جاديكي" في مواجهة مثيرة ضد "وو فانغ هسين"/"جيانجشينيو"، بنتيجة 4-6، 6-3، 10-5.
يستضيف ملعب "ستاديوم" مواجهة مثيرة بين لاعبة النهائي ثلاث مرات في البطولات الأربع الكبرى "أنس جابر" والفائزة ببطولة فرنسا المفتوحة عام 2017 "يلينا أوستابينكو"، في أبرز مباريات يوم الثلاثاء، في حين ستكون معركة بين بطلات البطولات الأربع الكبرى حيث ستلعب بطلة أمريكا المفتوحة 2021 "إيما رادوكانو" ضد بطلة ويمبلدون 2023 "فوندروسوفا".