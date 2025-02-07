"ريباكينا" تهزم أنس جابر وتدخل نصف نهائي "مبادلة أبوظبي المفتوحة"

وبعد عودتها من إجازة الأمومة في أكتوبر الماضي، اختارت "بنشيتش" أن تخفف من حدّة التوتر، لكنها بدأت تستعيد أفضل مستوياتها ببطء، وهو ما ظهر في أدائها حتى الآن في أبوظبي. فقد قدّمت أداءً محكماً وواثقاً في المجموعة الثانية، ممّا ضمن لها الفوز بنتيجة 7-5 و6-3، والتأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة تحمل ذكريات طيبة بشكل خاص.