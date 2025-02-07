"ريباكينا" تهزم أنس جابر وتدخل نصف نهائي "مبادلة أبوظبي المفتوحة"
خرجت لاعبة التنس "أنس جابر" من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس من الدور ربع النهائي للعام الثاني على التوالي بعد خسارتها في مباراة مثيرة أمام حاملة اللقب "إيلينا ريباكينا"، التي انضمت إلى "بليندا بنشيتش" و"أشلين كروجر"، الفائزتين في وقت سابق من اليوم، في الدور نصف النهائي اليوم الجمعة.
وكانت المواجهة السادسة بين "جابر" و"ريباكينا" على قدر التوقعات وأكثر، حيث قدّمت اللاعبتان مباراة كلاسيكية مطلقة على ملعب "ستاديوم"، حيث تبادلتا لحظات التفوق في مباراة حُسمت في النهاية بشوط كسر التعادل.
وبعد أن اضطرت إلى العودة من التأخر لتهزم "كاتي فولينيتس" في دور الستة عشر، حظيت حاملة اللقب "ريباكينا" ببداية أفضل بكثير هذه المرة، حيث تغلبت على "جابر" في المجموعة الأولى، قبل أن ترد التونسية لتظفر بالمجموعة الثانية، ممّا مهد الطريق لفوز ثالث حاسم.
وبدت "ريباكينا" في طريقها للفوز عندما كسرت إرسال منافستها وهي متقدمة 3-2، لكن "جابر" أظهرت أعصاباً من حديد لتكسر إرسالها على الفور وتفوز بشوط إرسالها اللاحق لتعادل النتيجة 4-4.
ورغم التعادل، إلا أن الأشواط الأربعة التالية كانت تعتمد على الإرسال، ما أجبر "ريباكينا" على خوض شوط فاصل حاسم، نجحت في النهاية في حسمه لصالحها بنتيجة 6-2، 4-6، 7-6 (7/5)، لتُنهي مشاركة "جابر" في البطولة، وهو ما أصاب الجماهير داخل ملعب "ستاديوم" بخيبة أمل كبيرة.
وفي ربع النهائي الافتتاحي، واجهت بطلة عام 2023 "بنشيتش"، "ماركيتا فوندروسوفا"، التي تغلبت بالفعل على "إيما رادوكانو" و"يوليا بوتينتسيفا"، في تكرار لنهائي أولمبياد طوكيو 2020، حيث حصلت النجمة السويسرية على الميدالية الذهبية.
كانت "بنشيتش" قد ضمنت مكانها في دور الثمانية بفضل فوزها الساحق على "فيرونيكا كوديرميتوفا"، حيث لم تخسر أي مجموعة، ورغم أنها انتصرت في النهاية، فإن مواجهة يوم أمس الخميس كانت اختباراً أصعب بكثير.
وربما يكون حقيقة أن المباراة شهدت 11 كسراً للإرسال مؤشراً على الإيقاع المتقطع، ولكن بعد أن تقدمت في بداية المباراة، فعلت "بنشيتش" ما يكفي تقريباً للصمود والفوز بالمجموعة الأولى 7-5.
وبعد عودتها من إجازة الأمومة في أكتوبر الماضي، اختارت "بنشيتش" أن تخفف من حدّة التوتر، لكنها بدأت تستعيد أفضل مستوياتها ببطء، وهو ما ظهر في أدائها حتى الآن في أبوظبي. فقد قدّمت أداءً محكماً وواثقاً في المجموعة الثانية، ممّا ضمن لها الفوز بنتيجة 7-5 و6-3، والتأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة تحمل ذكريات طيبة بشكل خاص.
وبعد تحقيق عودة رائعة لإقصاء وصيفة العام الماضي "داريا كاساتكينا" في دور الستة عشر، حققت "كروجر" الفوز في مباراة مثيرة من ثلاث مجموعات ضد وصيفة بطولة أمريكا المفتوحة 2021 "ليلى فرنانديز" لتضمن أول مكان لها في نصف نهائي بطولة رابطة محترفات التنس 500 نقطة.
وكان الفوز مستحقاً تماماً للاعبة الأمريكية البالغة من العمر 20 عاماً، والتي سددت ثمانية ضربات إرسال ساحقة، بما في ذلك خمسة في المجموعة الافتتاحية، والتي تفوقت فيها 7-5.
استجابت "فرنانديز" بشكل جيد، ورغم أنها لم تكن في أفضل حالاتها، حيث ارتكبت سبعة أخطاء مزدوجة، إلا أنها قدمت أداءً رائعاً، بل ولعبت دوراً أكبر من ذلك في مباراة ممتعة للغاية.
فازت بالمجموعة الثانية، وأجبرتها على لعب المجموعة الثالثة، ومنذ تلك اللحظة كان الأمر كله في يد "كروجر"، التي أظهرت قوة وتقنية رائعة للابتعاد عن منافستها، لتتأهل في النهاية بنتيجة 7-5، 4-6، 6-2.
وفي الوقت نفسه، حجزت "يلينا أوستابينكو"/"إلين بيريز" مكانهما في الدور قبل النهائي لمنافسات الزوجي بفضل فوزهما 6-4، 6-4 على "تيميا بابوس"/"نيكول ميليشار مارتينيز".
وتعرّضت "أوستابينكو" لخيبة أمل في منافسات الفردي عندما هزمتها "جابر" في دور الـ 32، لكنها وشريكتها "بيريز" ستصلان إلى نهائي الزوجي إذا تمكنتا من التغلب على "فوندروسوفا"/"ليودميلا سامسونوفا"، اللتين تأهلتا بعد فوزهما 6-4، 6-1 على "ماكوتو نينوميا"/"أولريكي إيكيري".
وفي منافسات الزوجي، تغلبت "كريستينا ملادينوفيتش"/"تشانغ شواي" على "هيذر واتسون"/"لويزا ستيفاني"، وفازتا في الشوط الفاصل الحاسم 10-3 لتتأهلا إلى الدور قبل النهائي لمواجهة "أوليفيا جاديكي"/"أوليفيا نيكولز".