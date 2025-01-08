"ريباكينا"تدافع عن لقب "مبادلة" أبوظبي المفتوحة الشهر المقبل
ستدافع البطلة الحالية "إيلينا ريباكينا" عن لقبها في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، التي تقام في الفترة من 1 إلى 8 فبراير في مركز التنس الدولي، بمدينة زايد الرياضية، وقد عادت بكامل لياقتها بعد غيابها عن معظم نهاية الموسم الماضي بسبب المرض والإصابة.
وتواجه اللاعبة الكازاخستانية القوية، البالغة من العمر 25 عاماً، منافسة شرسة من مجموعة رائعة من اللاعبات، بما في ذلك وصيفة العام الماضي، "داريا كاساتكينا"، وبطلة عام 2023، السويسرية "بليندا بنسيتش"، التي عادت للعب بقوة بعد الولادة العام الماضي.
وواصلت ريباكينا، المصنفة حالياً السادسة عالمياً، سجلها الرائع في جولة رابطة محترفات التنس في عام 2024، حيث حصلت على ثلاثة ألقاب في جولة رابطة محترفات التنس العام الماضي، بما في ذلك بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، وبطولة بريسبان الدولية، وجائزة بورشه للتنس الكبرى في شتوتغارت.
في النصف الأخير من العام السابق، أدى مزيج من المرض (التهاب الشعب الهوائية) وإصابة في الظهر إلى إحباط آمالها في إنهاء عام 2024 بنفس المستوى الذي بدأته.
وشهدت نسخة 2024 من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة أداءً مذهلاً من جانب ريباكينا في القوة والدقة، حيث تغلبت على كاساتكينا بنتيجة 6-1 و6-4 لتحصل على لقبها الأول في أبوظبي.
كما تم تأكيد مشاركة المصنفة التاسعة عالمياً "داريا كاساتكينا" في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة 2025، والتي وضعت نصب عينيها الثأر بعد هزيمتها في نهائي العام الماضي. ومما يزيد من الإثارة عودة بطلة عام 2023 بليندا بنسيتش، التي عادت إلى المنافسات في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بعد فترة راحة قصيرة بعد الولادة.
وبفضل سجلها الحافل وروحها القتالية، من المتوقع أن يضيف حضور بنسيتش مستوى آخر من المنافسة إلى البطولة.
أعرب مدير البطولة "نايجل جوبتا" عن سعادته بالتشكيلة المشاركة، قائلاً: "نحن سعداء بالترحيب مرة أخرى بإيلينا ريباكينا وداريا كاساتكينا وبليندا بنسيتش في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة إلى جانب العديد من اللاعبات المتميزات الأخريات.
"لقد وضع الأداء المذهل الذي قدمته إيلينا العام الماضي معياراً جديداً، ونحن نتطلع إلى رؤيتها تدافع عن لقبها ضد مجموعة قوية أخرى من اللاعبات العالميات في أبو ظبي. تستمر هذه البطولة في النمو في مكانتها، ومن المتوقع أن تكون نسخة 2025 واحدة من أكثر النسخ تنافسية على الإطلاق."
أثبتت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس نفسها بسرعة كحدث بارز في جولة السيدات، حيث تجذب أكبر الأسماء في عالم التنس وتقدم مباريات مثيرة للجماهير.
وستنضم ريباكينا وكاساتكينا إلى تشكيلة مرصعة بالنجوم تضم 28 لاعبة بارزة في الجولة، وهو ما تعزز بتأكيد مشاركة التونسية أنس جابر، التي وصلت إلى نهائيات البطولات الأربع الكبرى ثلاث مرات، في البطولة بعد فترة انقطاع طويلة بسبب إصابة في الكتف. ومن المرجح أن تحظى بدعم الجماهير المحلية باعتبارها المرشحة المفضلة في العالم العربي.
كما تشارك في البطولة المصنفة الثانية على مستوى العالم سابقاً الإسبانية باولا بادوسا. كما تعود البرازيلية بياتريس حداد مايا، التي وصلت إلى الدور نصف النهائي في آخر نسختين من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، للمشاركة في البطولة المرموقة.
أصبحت تذاكر البطولة متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني www.mubadalaabudhabiopen.com ويمكن للجماهير متابعة كافة الفعاليات على الموقع الإلكتروني.