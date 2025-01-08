"ريباكينا"تدافع عن لقب "مبادلة" أبوظبي المفتوحة الشهر المقبل

كما تم تأكيد مشاركة المصنفة التاسعة عالمياً "داريا كاساتكينا" في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة 2025، والتي وضعت نصب عينيها الثأر بعد هزيمتها في نهائي العام الماضي. ومما يزيد من الإثارة عودة بطلة عام 2023 بليندا بنسيتش، التي عادت إلى المنافسات في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بعد فترة راحة قصيرة بعد الولادة.