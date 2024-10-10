"رافائيل نادال" يعتزل التنس بعد مسيرة حافلة بالإنجازات

أعلن رافائيل نادال، أحد أعظم لاعبي التنس على الملاعب الرملية على مر العصور، اعتزاله اللعب الاحترافي يوم الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول. وقال نادال، الذي فاز بـ22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، إنه وضع نهاية لمسيرته الاحترافية في التنس، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ بعد نهائي كأس ديفيز.