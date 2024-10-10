تنس
"رافائيل نادال" يعتزل التنس بعد مسيرة حافلة بالإنجازات
بطل جراند سلام 22 مرة يعتزل اللعب في نهاية الموسم
أعلن رافائيل نادال، أحد أعظم لاعبي التنس على الملاعب الرملية على مر العصور، اعتزاله اللعب الاحترافي يوم الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول. وقال نادال، الذي فاز بـ22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، إنه وضع نهاية لمسيرته الاحترافية في التنس، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ بعد نهائي كأس ديفيز.
وأعلن اللاعب اعتزاله اللعبة بنهاية الموسم الحالي، وأعلن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشكر جماهيره على دعمهم له.
وقال نادال "من الواضح أن هذا قرار صعب، وأعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لإنهاء مسيرتي".