"رادوكانو" تودع بطولة مبادلة أبوظبي بعد هزيمتها أمام "فوندروسوفا"

وبنتيجة 5-3، أظهرت "رادوكانو" روحاً رائعة بكسر إرسال منافستها، التي كانت تُرسل للفوز بالمباراة، لكن كان من المؤشرات على أدائها العام أنه في الشوط التالي، كانت البريطانية على الجانب الآخر من الكسر، ما يعني أن "فوندروسوفا" هي التي تأهلت إلى دور الستة عشر، وستواجه "يوليا بوتينتسيفا".