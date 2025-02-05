"رادوكانو" تودع بطولة مبادلة أبوظبي بعد هزيمتها أمام "فوندروسوفا"
عانت "إيما رادوكانو" من خروج مبكر مخيب للآمال في بطولة مبادلة أبو ظبي المفتوحة للتنس حيث هُزمت اللاعبة البالغة من العمر 22 عاماً بمجموعتين متتاليتين (6-3 و6-4) على يد "ماركيتا فوندروسوفا"، التي انضمت إليها في دور الستة عشر "بليندا بنشيتش" و"ليلى فرنانديز" و"ماجدا لينيت" و"ليندا نوسكوفا"، جميعهن منتصرات في اليوم الرابع من البطولة.
وفي لقاء بين بطلات البطولات الأربع الكبرى، بدأت "رادوكانو" المباراة بقوة، ونجحت في إجبار منافستها على كسر إرسالها مبكراً لتتقدم 3-1، وبدا أنها في طريقها إلى الفوز. لكن خطأ مزدوجاً ارتكبته في الشوط التالي كان بمثابة البداية لما تلا ذلك، حيث كافحت للتدارك، وفازت "فوندروسوفا" بخمسة أشواط متتالية لتفوز بالمجموعة الأولى.
ورغم أن "رادوكانو" قدّمت في بعض الأحيان لحظات رائعة، إلا أنها ارتكبت لسلسلة من الأخطاء غير المقصودة. وكانت لكلا اللاعبتين لحظاتها في المجموعة الثانية، لكن "فوندروسوفا"، بطلة ويمبلدون 2023، أظهرت ثباتاً أكبر في أدائها.
وبنتيجة 5-3، أظهرت "رادوكانو" روحاً رائعة بكسر إرسال منافستها، التي كانت تُرسل للفوز بالمباراة، لكن كان من المؤشرات على أدائها العام أنه في الشوط التالي، كانت البريطانية على الجانب الآخر من الكسر، ما يعني أن "فوندروسوفا" هي التي تأهلت إلى دور الستة عشر، وستواجه "يوليا بوتينتسيفا".
حققت "بنشيتش"، الفائزة ببطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة الأولى في عام 2023، عودة منتصرة إلى مدينة زايد الرياضية حيث تغلبت على تحدي "ريبيكا سرامكوفا" في ثلاث مجموعات.
وفي ظهورها الأول على الملعب منذ فوزها بالبطولة، بدأت "بنشيتش" المباراة بثقة كبيرة، حيث خسرت شوطين فقط قبل أن تفوز بالمجموعة الأولى بسهولة.
لكن هيمنتها المبكرة توقفت مؤقتاً، حيث قدّمت "سرامكوفا" رداً رائعاً للفوز بالمجموعة الثانية ومعادلة النتيجة. ومع استعادة التكافؤ، كان من المتوقع أن تكون المجموعة حاسمة ومتقاربة، لكن "بنشيتش" كان لها رأي آخر، حيث هيمنت الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد 2020 على منافستها تماماً، وفازت 6-2 و3-6 و6-1، لتضرب موعداً في دور الستة عشر مع "فيرونيكا كوديرميتوفا".
تغلبت الكندية "فرنانديز"، وصيفة بطلة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2021، على اليابانية "مويوكا أوتشيجيما" في مباراة قوية وممتعة على ملعب "ستاديوم" في وقت مبكر من اليوم.
وبعد تأرجح المجموعة الأولى ذهاباً وإياباً، تم حسمها في النهاية عبر شوط كسر التعادل لصالح "فرنانديز".
كانت المباراة سريعة الوتيرة حيث سددت كل من اللاعبتين بعض الضربات الرائعة وتبادلتا الهجمات، وتبعت المجموعة الثانية نمطاً مشابهاً للمجموعة الأولى. ومرة أخرى، كانت هناك حاجة إلى شوط كسر التعادل، ولكن بعد أن شعرت بأن الفوز في متناولها، سيطرت "فرنانديز" وفازت بكل النقاط السبع دون رد لتفوز 7-6، 7-6.
وتواجه "فرنانديز" الآن "لولو صن"، قاهرة "كارولين جارسيا"، في الجولة المقبلة.
ولم تستغرق "نوسكوفا" سوى 61 دقيقة لحجز مكانها في دور الستة عشر بعد أن تغلبت على "ماجدالينا فريتش" بسهولة وفازت بالمجموعة الأولى دون أن تخسر أي شوط في طريقها إلى الفوز 6-0 و6-3. وستواجه الآن "باولا بادوسا"، التي بلغت الدور قبل النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة مؤخراً، في الدور التالي.
كما ضمنت "لينيت" مكانها في دور الستة عشر بفضل فوزها بمجموعتين متتاليتين، حيث تفوقت على المكسيكية "ريناتا زارازوا"، التي يمكن أن تعتبر نفسها غير محظوظة بالخروج بعد أداء قوي دفعت فيه منافستها إلى أقصى حد.
بعد أن وصلت إلى الدور نصف النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة 2023، حسمت "لينيت" المجموعة الأولى بفارق ضئيل قبل أن تصل المجموعة الثانية إلى نقطة التعادل. وحتى خلال الشوط الفاصل، كان من الصعب الفصل بين اللاعبتين، ولكن مع تقدّم اللاعبة البولندية 7-6، ضربة بعيدة من "زارازوا" حسمت المباراة.
ومكافأة "لينيت" هي لقاء "أنستازيا بافليوتشينكوفا"، التي حجزت مكانها في دور الستة عشر بفضل فوزها 6-3 و6-1 على بطلة أستراليا المفتوحة 2020، "صوفيا كينين".
وفي منافسات الزوجي، تفوق الثنائي الياباني "شوكو أوياما"/"إيري هوزومي" في مباراتهما ضد "آسيا محمد"/"ديمي شورز".
فاز كل من الثنائي بمجموعة بسهولة نسبية، لكن الجزء الحاسم من المباراة كان قصة مختلفة تماماً، حيث وصل الأمر إلى النهاية عندما حسمت "أوياما"/"هوزومي" التأهل في النهاية بفوزهما 2-6، 6-1، 10-8.