"دبي للتنس" تستقطب نجوم العالم بمشاركة "ميدفيديف" و"روبليف"

وينضم إلى قائمة الرجال "أليكس دي مينور" المصنف الثامن عالمياً حالياً. وصل الأسترالي البالغ من العمر 25 عاماً إلى أعلى تصنيف في مسيرته وهو السادس عالمياً في يوليو 2024 وحصل على تسعة ألقاب فردية في رابطة محترفي التنس. ويضيف النجم اليوناني "ستيفانوس تسيتسيباس"، المصنف الحادي عشر عالمياً، قوة إضافية إلى المنافسة. ومن أبرز إنجازات تسيتسيباس، المصنف الثالث عالمياً سابقاً، فوزه في نهائيات رابطة محترفي التنس وظهوره في نهائيات العديد من البطولات الأربع الكبرى، بما في ذلك بطولة أستراليا المفتوحة وبطولة رولان جاروس.