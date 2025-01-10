"دبي للتنس" تستقطب نجوم العالم بمشاركة "ميدفيديف" و"روبليف"
تعود بطولة دبي الحرة للتنس في 16 فبراير مع النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة والتي تضم بعضاً من أكبر الأسماء في هذه الرياضة، بما في ذلك الأبطال السابقين "دانييل ميدفيديف" و"أندريه روبليف".
ويتوجه ميدفيديف، بطل 2023، إلى دبي بعد موسم صعب أنهاه دون أي لقب للمرة الأولى منذ 2017. ويحتل الروسي البالغ من العمر 28 عاماً حالياً المرتبة الخامسة عالمياً، ويفخر بـ 20 لقباً في مسيرته، بما في ذلك بطولة أمريكا المفتوحة 2021. وعلى الرغم من إنهاء عامه بهزيمته في نهائيات بطولة نيتو للتنس ، سيتطلع ميدفيديف إلى بدء عام 2025 بداية ناجحة واستعادة تألقه في دبي.
من ناحية أخرى، يحتل روبليف، بطل عام 2022، حالياً المركز التاسع عالمياً بعد فوزه بلقبين في بطولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين في عام 2024، حيث حصد ألقاب بطولة مدريد المفتوحة وبطولة هونج كونج المفتوحة. ومع 16 لقباً في مسيرته، يقف اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً كمنافس قوي لجولة ناجحة أخرى في دبي.
وقال "راميش سيدامبي"، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة: "من المتوقع أن تكون بطولة هذا العام لفئة 500 نقطة حدثًا آخر لا يُنسى، ونحن متحمسون للترحيب بالبطلين السابقين ميدفيديف وروبليف. هذه هي السنة الخامسة والعشرون لأسبوع رابطة محترفات التنس والسنة الثالثة والثلاثين لأسبوع رابطة محترفي التنس، وخلال تلك الفترة كان لدينا دائماً تشكيلة رائعة من اللاعبين الذين يقدمون للجماهير أسبوعين رائعين من التنس ولن يكون هذا العام استثناءً".
وينضم إلى قائمة الرجال "أليكس دي مينور" المصنف الثامن عالمياً حالياً. وصل الأسترالي البالغ من العمر 25 عاماً إلى أعلى تصنيف في مسيرته وهو السادس عالمياً في يوليو 2024 وحصل على تسعة ألقاب فردية في رابطة محترفي التنس. ويضيف النجم اليوناني "ستيفانوس تسيتسيباس"، المصنف الحادي عشر عالمياً، قوة إضافية إلى المنافسة. ومن أبرز إنجازات تسيتسيباس، المصنف الثالث عالمياً سابقاً، فوزه في نهائيات رابطة محترفي التنس وظهوره في نهائيات العديد من البطولات الأربع الكبرى، بما في ذلك بطولة أستراليا المفتوحة وبطولة رولان جاروس.
ويكمل قائمة المشاركين المصنف رقم 19 على مستوى العالم "كارين خاتشانوف"، البالغ من العمر 28 عاماً، والذي اشتهر بأدائه في المباريات عالية المخاطر. وتمكن خاتشانوف المصنف رقم 8 على مستوى العالم سابقاً من هزيمة نوفاك ديوكوفيتش في نهائي بطولة باريس للماسترز عام 2018 ليحصد أكبر لقب في مسيرته، كما وصل إلى نهائي فردي الرجال في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو.
وأضاف صلاح تهلك، مدير البطولة ونائب المدير العام لسوق دبي الحرة: "سيستمتع المشجعون من مختلف أنحاء العالم بنسخة رائعة أخرى من بطولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين فئة 500 نقطة. ومع تأكيد مشاركة بعض أفضل اللاعبين، سيتم الإعلان عن المزيد في الأسابيع المقبلة، إننا متحمسون للمستوى التنافسي لحدث هذا العام".
وفي الوقت نفسه، ستشهد تشكيلة من أفضل 10 لاعبات في العالم مشاركة نجوم من رابطة محترفات التنس في دبي للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لبطولة السيدات في المدينة. وتتصدر المجموعة الرائعة البطلة المدافعة عن اللقب "ياسمين باوليني"، والمصنفة الأولى عالمياً "أرينا سابالينكا"، والمصنفة الثانية عالمياً "إيغا سوياتيك"، التي فازت ببطولة فرنسا المفتوحة للمرة الثالثة على التوالي في عام 2024، والمصنفة الثالثة عالمياً "كوكو جوف".
ستقام بطولات التنس العريقة في الإمارة مرة أخرى على شكل مسابقات متتالية، حيث تنطلق بطولة رابطة محترفات التنس في 16 فبراير، تليها مباشرة بطولة رابطة محترفي التنس في 24 فبراير. التذاكر متاحة الآن على dubaidutyfreetennischampionships.com وticketmaster.ae.
بطولة سوق دبي الحرة للتنس تابعة لسوق دبي الحرة وتنظمها وتقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.