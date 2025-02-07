"دبي للتنس" تستقطب أبطالاً سابقين وتعد بمنافسات مثيرة
ستنطلق النسخة الثالثة والثلاثون من بطولة دبي المفتوحة للتنس في أقل من 10 أيام، بمشاركة أربعة أبطال سابقين في الإمارة. وسينضم حامل اللقب "أوغو هومبيرت "إلى الفائزين بالنسخ الثلاث السابقة في عام 2023 بطل عام 2023 "دانييل ميدفيديف"، وبطل عام 2022 "أندريه روبليف"، وبطل عام 2021 "أصلان كاراتسيف".
وستبدأ منافسات البطولة على أرض الملعب في 16 فبراير مع الذكرى الخامسة والعشرين لبطولة رابطة محترفات التنس 1000 نقطة التي تستمر أسبوعاً في دبي، تليها بطولة رابطة محترفي التنس 500 نقطة التي تبدأ في 24 فبراير.
وتقدم البطولة، التي تستمر لمدّة أسبوعين، منافسات من الطراز العالمي في ملعب سوق دبي الحرة للتنس في القرهود، الكثير من الفرص الواعدة.
ويحتل "ميدفيديف"، المصنف السابع حالياً، المركز الأول في بطولة أمريكا المفتوحة لعام 2021، كما ينافس على البطولة بطل أمريكا المفتوحة لعام 2014 "مارين سيليتش"، ووصيف بطولة دبي مرتين "ستيفانوس تسيتسيباس". ويضيف "ماتيو بيريتيني"، الذي وصل إلى نهائي ويمبلدون في عام 2021، مما يضيف المزيد من القوة إلى المجموعة.
وتُعد بطولة السيدات لهذا العام حدثاً خاصاً، إذ تحتفل بمرور 25 عاماً على انطلاق بطولة رابطة محترفات التنس في دبي، وهي علامة فارقة في تطور التنس في المنطقة. وتعود حاملة اللقب "ياسمين باوليني" للدفاع عن لقبها، لكنها ستواجه منافسة شرسة من مجموعة من النجمات تضم تسع لاعبات من أفضل 10 لاعبات، بما في ذلك المصنفة الأولى عالمياً "أرينا سابالينكا". ومع تأكيد الغالبية العظمى من أفضل 40 لاعبة على مشاركتهن، حتى مع وجود حالات انسحاب بسبب الإصابة قبل البطولة، فمن المتوقع أن تكون البطولة الأكثر تنافسية في تاريخ الحدث.
وقال "راميش سيدامبي"، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة: "تتمتع بطولة سوق دبي الحرة للتنس بمكانة جيدة كواحدة من أبرز المحطات في بطولتي رابطة محترفات التنس ورابطة محترفي التنس. وفي كل عام، نشهد منافسة لا تصدق، وتستمر دبي في كونها وجهة يتطلع إليها اللاعبون والمشجعون. وهذا العام ليس مختلفاً، ومن الرائع دائماً رؤية الأبطال السابقين يعودون إلى البطولة. ونتطلع إلى واحدة من أفضل نسخ الحدث حتى الآن".
وأضاف "صلاح تهلك"، مدير البطولة ونائب المدير العام لسوق دبي الحرة: "إن عودة أربعة أبطال إلى بطولة رابطة محترفي التنس هذا العام تجعلها أكثر إثارة، وقد عملنا بجد لضمان أن ترقى نسخة هذا العام إلى مستوى إرثها الذي دام أكثر من ثلاثة عقود. ومع تأكيد مشاركة تسع من أفضل 10 لاعبات في التصنيف العالمي، فإن تشكيلة بطولة رابطة محترفات التنس تتحدث عن نفسها. سيكونان أسبوعان لا ينسيان".
ومع بقاء أيام قليلة على انطلاق البطولة، يتزايد الترقب بسرعة، وندعو المشجعين إلى حجز مقاعدهم في أقرب وقت ممكن، حيث تبدأ أسعار تذاكر المدرجات من 55 درهماً إماراتياً فقط. وتتوفر التذاكر عبر الإنترنت على موقع "dubaidutyfreetennischampionships.com" و"ticketmaster.ae"، بالإضافة إلى شباك تذاكر ملعب دبي للسوق الحرة للتنس من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءً يومياً.