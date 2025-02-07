"دبي للتنس" تستقطب أبطالاً سابقين وتعد بمنافسات مثيرة

وتُعد بطولة السيدات لهذا العام حدثاً خاصاً، إذ تحتفل بمرور 25 عاماً على انطلاق بطولة رابطة محترفات التنس في دبي، وهي علامة فارقة في تطور التنس في المنطقة. وتعود حاملة اللقب "ياسمين باوليني" للدفاع عن لقبها، لكنها ستواجه منافسة شرسة من مجموعة من النجمات تضم تسع لاعبات من أفضل 10 لاعبات، بما في ذلك المصنفة الأولى عالمياً "أرينا سابالينكا". ومع تأكيد الغالبية العظمى من أفضل 40 لاعبة على مشاركتهن، حتى مع وجود حالات انسحاب بسبب الإصابة قبل البطولة، فمن المتوقع أن تكون البطولة الأكثر تنافسية في تاريخ الحدث.