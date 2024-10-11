حكام دبي: "نادال" بطل عظيم ورجل لطيف
شارك "شاراد أرورا" و"هاني الخفيف"، حكام بطولة دبي الحرة للتنس، في تحكيم العديد من المباريات المميزة والتي شهدت مشاركة بعض أعظم لاعبي التنس عبر التاريخ. لكنهما نادراً ما واجها لاعباً لطيفاً مثل "رافائيل نادال"، الفائز بـ 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، والذي أعلن اعتزاله يوم أمس الخميس.
كان اللاعب الإسباني الأسطوري "رافائيل نادال" يبلغ من العمر 19 عاماً فقط عندما توج بلقب دبي عام 2006، متغلباً على منافسه الكبير "روجر فيدرر" في مواجهة ملحمية من ثلاث مجموعات (2-6، 6-4، 6-4).
ولا يزال "شاراد أرورا" (البالغ من العمر 74 عاماً) يحتفظ بذكريات جميلة عن نهائي دبي عام 2006، حيث انهمر "نادال" في البكاء بعد إنهاء مسيرة "فيدرر" المذهلة التي استمرت 56 مباراة دون هزيمة على الملاعب.
وقال "أرورا" لصحيفة "خليج تايمز ": "لقد كان من دواعي سروري تحكيم مبارياته في تلك البطولة".
"لكن أثناء التحكيم، تركز فقط على عملك، وتحاول اتخاذ القرارات الصحيحة كحكم خط. أنت لست هناك للاستمتاع بالتنس، بل لتؤدي عملك".
وأضاف: "لذا، يتعين عليك أن تكون على أتم الاستعداد لأن الأبطال مثل "نادال" يعرفون كل القواعد. ومع ذلك، كانت المباراة ممتعة لأنه كان رجلاً لطيفاً للغاية، مما جعل من السهل علينا أداء عملنا".
ثم تحدث "أرورا"، الذي كان لاعباً دولياً سابقاً في الهند واحتفل بمرور 50 عاماً على إقامته في الإمارات في أغسطس الماضي، عن ما يميز "نادال" عن بقية أساطير عالم التنس.
وقال: "لقد شهدت العديد من اللاعبين العظماء على مر السنوات. كان لدينا أساطير مثل "جون ماكنرو" و"إيلي ناستاسي"، الذين كانوا شخصيات بارزة، لكن التحكيم في مبارياتهم قد يكون تحدياً، إذ كان بإمكانهم طردك إذا لم يتفقوا مع أحد قراراتك".
وأضاف: "ومع لاعبين مثل "نادال" و"فيدرر" وحتى "نوفاك ديوكوفيتش"، لم أواجه مثل هذه المواقف. هؤلاء الرجال ليسوا فقط أبطالاً عظماء، بل هم أيضاً أشخاص طيبون للغاية".
في هذه الأثناء، لم ينسى "هاني الخفيف"، الذي يُعتبر من أقدم حكام التنس في آسيا وأفريقيا، اليوم الذي تغلب فيه "نادال" على "فيدرر" في نهائي عام 2006.
وقال: "أتذكر أن الملعب في دبي كان يهتف باسم "رافا"، حيث كان المشجعون الإسبان يحملون لافتات مكتوب عليها "أونو" (رقم واحد). كانت المباراة النهائية ملحمية، وأعتقد أنها كانت واحدة من النهائيات النادرة في تاريخ اتحاد لاعبي التنس المحترفين في دبي، حيث تنافس فيها المصنفان الأول والثاني عالمياً. كانت واحدة من أكثر المباريات إثارة التي شهدها ملعب دبي للتنس".
كما فاز "نادال" ببطولة مبادلة العالمية للتنس خمس مرات، وهي بطولة استعراضية في أبوظبي تضم أفضل لاعبي العالم.
وقال هاني الخفيف: "لقد لعب أيضاً في أبوظبي لسنوات عديدة، وكان من السهل دائماً التعامل مع رافا.".
وأضاف: "كان متواضعاً جداً، وكان يحرص على التحدث مع الجميع بلطف، ولم يكن يمانع في المزاح معنا. لكن على أرض الملعب، كان شخصاً مختلفاً تماماً، وكانت طريقته في الجري نحو تسديداته تشبه أسلوب مصارعي الثيران."
"لذا، كانت مشاهدته من جانب الملعب تجربة مميزة على مر السنين. لقد كانت رحلة رائعة، وسيفتقده عالم التنس كثيراً."
لكن "هاني الخفيف" سيلتقي "نادال" قريباً، حيث قال: "سألتقي به في الرياض بعد يومين. فهو سيشارك في بطولة "كينغز سلام 6" (6 Kings Slam) (بطولة استعراضية) هناك. أنا متحمس جداً لمقابلته مرة أخرى".