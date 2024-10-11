حكام دبي: "نادال" بطل عظيم ورجل لطيف

وقال: "أتذكر أن الملعب في دبي كان يهتف باسم "رافا"، حيث كان المشجعون الإسبان يحملون لافتات مكتوب عليها "أونو" (رقم واحد). كانت المباراة النهائية ملحمية، وأعتقد أنها كانت واحدة من النهائيات النادرة في تاريخ اتحاد لاعبي التنس المحترفين في دبي، حيث تنافس فيها المصنفان الأول والثاني عالمياً. كانت واحدة من أكثر المباريات إثارة التي شهدها ملعب دبي للتنس".