"بنسيتش" تصعق "ريباكينا" وتتأهل لنهائي"أبوظبي للتنس"
تأهلت "بليندا بنسيتش" إلى نهائي بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس مرة أخرى بعد أن تغلبت على البطلة الحالية "إيلينا ريباكينا" في مباراة مثيرة، وستلتقي النجمة السويسرية الآن مع "آشلي كروجر"، التي هزمت "ليندا نوسكوفا" بمجموعتين متتاليتين لتصل إلى نهائي اليوم السبت.
دخلت بنسيتش، الفائزة ببطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة الأولى في عام 2023، الدور نصف النهائي مساء اليوم ضد البطلة الحالية باعتبارها الأضعف. بدأت ريباكينا، التي خرجت منتصرة في مباراة مثيرة من ثلاث مجموعات ضد أُنس جابر في دور الثمانية، المباراة بطريقة مشؤومة، حيث سيطرت بسرعة وفازت بالمجموعة الأولى 6-3.
وعادت بنسيتش إلى المنافسات في نهاية العام الماضي بعد حصولها على إجازة الأمومة، وبدأت مكانتها في النمو طوال البطولة وضمنت تأهلها إلى الدور نصف النهائي بفوزها بمجموعتين متتاليتين على ماركيتا فوندروسوفا.
ولكن خيبة الأمل التي أصابت اللاعبة البالغة من العمر 27 عاما بعد تأخرها في النتيجة دفعت بها إلى الاستجابة بشكل رائع في المجموعة الثانية لتتقدم 3-صفر. وردت ريباكينا على أسلوب البطولة لكن بينسيتش صمدت لتجبر منافستها على خوض مجموعة فاصلة.
وبدت بينسيتش الأكثر خطورة بين اللاعبتين، وبعد كسر إرسال ريباكينا للمرة الثالثة، وجدت نفسها ترسل للفوز بالمباراة.
وأنقذت ريباكينا نقطتين لحسم المباراة قبل أن تكسر إرسال منافستها لتقلص الفارق إلى شوط واحد، وكانت النتيجة 5-4 لصالح بنسيتش، التي كانت ترسل الآن للفوز بالمباراة مرة أخرى.
وهذه المرة، لم يكن الأمر سهلاً، حيث فازت بالمباراة بنتيجة 3-6، 6-3، 6-4 وحجزت مكانها في نهائي بطولة مبادلة أبو ظبي المفتوحة للمرة الثانية.
وواصلت كروجر تقديم أداء رائع في البطولة عقب فوزها البارز على "داريا كاساتكينا" و"ليلاه فرنانديز"، حيث تفوقت في مباراة ممتعة مع نوسكوفا لتصل إلى النهائي.
كانت المواجهة بين النجمتين الصاعدتين حيث أثارت اللاعبتان، وكلاهما تبلغ من العمر 20 عاما، الإعجاب في طريقهما إلى الدور قبل النهائي، حيث تغلبت كروجر على كل من داريا كاساتكينا وليلاه فرنانديز، بينما تغلبت نوسكوفا على باولا بادوسا وماجدا لينيت بمجموعتين متتاليتين.
وكانت هذه أول مواجهة بين اللاعبتين، وبدا أن نوسكوفا، التي فازت بلقبها الأول في بطولة مونتيري المفتوحة في أغسطس/آب الماضي، في طريقها للفوز بالمجموعة الأولى بعد أن تقدمت 4-2.
لكن كروجر كان لها رأي آخر وقاتلت بقوة في حين حاولت اللاعبتان الاستحواذ على زمام المبادرة. ولم يكن من المستغرب أن نرى المجموعة تحسم في النهاية عن طريق شوط فاصل، فازت به كروجر 7-2 لتتقدم في النتيجة.
وبعد فوزها بالمجموعة الافتتاحية، اكتسبت كروجر ثقة أكبر وكسرت إرسال نوسكوفا مرتين لتسيطر على المجموعة الثانية.
ورغم فشلها في الاستفادة من نقطة المباراة، حيث كسرت نوسكوفا إرسال منافستها وفازت بالشوط التالي على إرسالها لتعيد النتيجة إلى 5-4، نجحت كروجر، التي كانت ترسل للفوز بالمباراة، في الفوز 7-6 و6-4 وتأمين ظهورها الأول في نهائي بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة.
تأهلت يلينا أوستابينكو/إلين بيريز إلى نهائي بطولة الزوجي بعد فوز مثير بنتيجة 6-3، 6-2 على ماركيتا فوندروسوفا/ليودميلا سامسونوفا في المباراة الافتتاحية لليوم على ملعب ستاديوم.
وسوف تلتقي الثنائي كريستينا ملادينوفيتش/شواي تشانج في النهائي يوم السبت بعد أن تغلب الثنائي على أوليفيا نيكولز/أوليفيا جاديكي بنتيجة 6-1، 6-4 في الدور قبل النهائي الثاني.
تنطلق منافسات اليوم السبت بنهائي الزوجي، المقرر في الساعة 2.30 بعد الظهر، حيث يسعى الثنائي إلى الفوز باللقب الذي فاز به العام الماضي الثنائي الأمريكي بيثاني ماتيك ساندز/صوفيا كينين.
وسيتبع هذه المباراة المباراة النهائية بين كروجر وبينسيتش، مع اقتراب بطولة رائعة من نهايتها.