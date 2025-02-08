"بنسيتش" تصعق "ريباكينا" وتتأهل لنهائي"أبوظبي للتنس"

دخلت بنسيتش، الفائزة ببطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة الأولى في عام 2023، الدور نصف النهائي مساء اليوم ضد البطلة الحالية باعتبارها الأضعف. بدأت ريباكينا، التي خرجت منتصرة في مباراة مثيرة من ثلاث مجموعات ضد أُنس جابر في دور الثمانية، المباراة بطريقة مشؤومة، حيث سيطرت بسرعة وفازت بالمجموعة الأولى 6-3.