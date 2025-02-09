"بليندا بنسيتش" بطلة "مبادلة أبوظبي للتنس"
فازت "بيليندا بنسيتش" بلقب بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للمرة الثانية بعد أن تغلبت على "آشلين كروجر" في نهائي يوم السبت، لتتوج قصة عودة رائعة، بينما حصدت "يلينا أوستابينكو" و"إيلين بيريز" لقب الزوجي بعد فوز ساحق على "شواي تشانج" و"كريستينا ملادينوفيتش".
واختتمت النسخة الثالثة من بطولة رابطة محترفات التنس 500 أمام حشد كبير في مركز التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية، لتتوج ثمانية أيام من التنس العالمي والترفيه الرائع خارج الملعب.
وسجلت المتأهلتان للنهائي انتصارات رائعة لضمان مكانهما في نهائي البطولة، حيث قلبت بينسيتش تأخرها بمجموعة واحدة لتقصي حاملة اللقب إيلينا ريباكينا، وتغلب كروجر على ليندا نوسكوفا، مما مهد الطريق لمواجهة قوية في ستاديوم كورت.
لم يكن هناك الكثير للاختيار بين اللاعبين في المجموعة الأولى، والتي استمرت مع الإرسال في أول ثماني أشواط.
وبعد أن كانت النتيجة متعادلة 4-4، كسرت كروجر البالغة من العمر 20 عاما إرسال منافستها، ثم حسمت الشوط التالي لصالحها، لتتقدم في النتيجة.
ورغم أن المجموعة الأولى كانت متقاربة، فإن الثانية كانت عكس ذلك تماما، حيث قدمت بنسيتش، البالغة من العمر 27 عاما، ردا مذهلا، حيث تغلبت تماما على كروجر، التي كانت تلعب أول نهائي لها في بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة، لتستعيد التعادل.
وبفضل قسوة تحولها في المجموعة الثانية، واصلت بنسيتش، الفائزة بالميدالية الذهبية الأولمبية في 2020، اللعب من حيث توقفت، وتقدمت بسرعة 3-0 في المجموعة الثالثة لتفرض سيطرتها على المباراة بقوة.
ونجحت كروجر الأقل خبرة في تقليص الفارق إلى شوطين، لكن ذلك لم يكن أكثر من مجرد استراحة مؤقتة. ولم يكن هناك ما يوقف بينسيتش، التي حسمت بسهولة الأشواط الثلاثة التالية لتضمن الفوز بنتيجة 4-6 و6-1 و6-1، وتحصد لقبها الثاني في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، لتتوج بذلك قصة عودة رائعة بعد أن عادت إلى الملاعب في أكتوبر/تشرين الأول بعد حصولها على إجازة الأمومة.
ومع عدم مشاركة بنشيتش في حدث العام الماضي، فإن فوز يوم السبت يضمن لها البقاء بلا هزيمة في بطولة مبادلة أبو ظبي المفتوحة، وهي البطولة التي تجعلها ببطء ملكًا لها.
واحتفلت بينسيتش بالفوز على أرض الملعب، بل وشاركت ابنتها الصغيرة بيلا في الاحتفال قبل استلام كأسها.
وفي وقت سابق من اليوم، حققت أوستابينكو وبيريز فوزا سهلا على تشانج وملادينوفيتش في نهائي الزوجي، حيث استغرقتا 60 دقيقة فقط لتأمين اللقب في مباراة كانت من جانب واحد للغاية.
وصل الثنائي إلى المباراة النهائية دون خسارة أي مجموعة، وجاءت المباراة على نفس المنوال حيث سحقا منافسيهما بطريقة مدمرة، ليحققا فوزا سهلا بنتيجة 6-2، 6-1.
وفي مكان آخر، تم تتويج الفائزين في بطولة الطريق إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للجولف، حيث وصلت المبادرة، التي توفر مسارًا للاعبين الطموحين في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مهاراتهم وإحداث تأثير على اللعبة العالمية، إلى ختامها.
وتشهد بطولة الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة، التي ترعاها بالكامل اتحاد الإمارات للتنس، إقامة بطولات لمختلف الفئات العمرية في أبوظبي ودبي والفجيرة، مع إقامة النهائيات الخاصة بهذه البطولة كجزء من بطولة رابطة محترفات التنس 500.
للعام الثاني على التوالي، فاز "تيمور جوردييف" باللقب في مسابقة الأولاد تحت 16 سنة، بينما انتصرت "كارين جون" في بطولة الفتيات لنفس الفئة العمرية.
على مستوى تحت 14 سنة، نجحت إيزابيل جيمس في الدفاع عن اللقب الذي فازت به العام الماضي، فيما فاز أليكس رافا ألديميتا في مسابقة الأولاد.
وفي الوقت نفسه، فاز ريان أبو جمرا وسوفي هيملريتش بالمركز الأول في فئة تحت 12 عامًا.
ويواصل الحدث إحداث تأثير كبير في المجتمع المحلي من خلال مبادرة الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة وبرنامج مبادلة أبوظبي للمدارس المفتوحة، والذي شارك فيه أكثر من 25 ألف طفل من جميع المدارس في العاصمة.
يهدف البرنامج إلى تعريف الشباب برياضة التنس بطريقة ممتعة وجذابة، من خلال مجموعة من التجمعات المصممة بعناية والتي تقام في المدارس في جميع أنحاء المدينة، والتي تصل إلى أكثر من 17 ألف طالب، وإطلاق مسابقات فنية على مستوى البلاد وجلسات تنس تستضيفها شركة Tennis 360.