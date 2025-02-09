"بليندا بنسيتش" بطلة "مبادلة أبوظبي للتنس"

ونجحت كروجر الأقل خبرة في تقليص الفارق إلى شوطين، لكن ذلك لم يكن أكثر من مجرد استراحة مؤقتة. ولم يكن هناك ما يوقف بينسيتش، التي حسمت بسهولة الأشواط الثلاثة التالية لتضمن الفوز بنتيجة 4-6 و6-1 و6-1، وتحصد لقبها الثاني في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، لتتوج بذلك قصة عودة رائعة بعد أن عادت إلى الملاعب في أكتوبر/تشرين الأول بعد حصولها على إجازة الأمومة.