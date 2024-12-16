بطولة دبي للتنس تستقطب أفضل 10 لاعبات في العالم

تتصدر "أرينا سابالينكا" المصنفة الأولى عالمياً، إلى جانب "إيجا سواتيك" الفائزة بخمس بطولات جراند سلام، وبطلة دبي "ياسمين باوليني"، التشكيلة المميزة التي تضم أفضل 10 لاعبات في رابطة محترفات التنس في العالم، وذلك قبل انطلاق بطولة دبي الحرة للتنس في نسختها الخامسة والعشرين.

وشهد هذا العام الأداء المذهل الذي قدمته باوليني لمعادلة الرقم القياسي لأعلى لاعبة إيطالية تصنيفاً في تاريخ تصنيفات رابطة محترفات التنس، حيث فازت المصنفة الرابعة عالمياً بثاني لقب في مسيرتها في دبي، واحتلت المركز الثاني في رولان جاروس وويمبلدون، ثم انتصرت مع إيطاليا في الزوجي في كل من أولمبياد باريس وملقة.