بطولة دبي للتنس تستقطب أفضل 10 لاعبات في العالم
تتصدر "أرينا سابالينكا" المصنفة الأولى عالمياً، إلى جانب "إيجا سواتيك" الفائزة بخمس بطولات جراند سلام، وبطلة دبي "ياسمين باوليني"، التشكيلة المميزة التي تضم أفضل 10 لاعبات في رابطة محترفات التنس في العالم، وذلك قبل انطلاق بطولة دبي الحرة للتنس في نسختها الخامسة والعشرين.
وشهد هذا العام الأداء المذهل الذي قدمته باوليني لمعادلة الرقم القياسي لأعلى لاعبة إيطالية تصنيفاً في تاريخ تصنيفات رابطة محترفات التنس، حيث فازت المصنفة الرابعة عالمياً بثاني لقب في مسيرتها في دبي، واحتلت المركز الثاني في رولان جاروس وويمبلدون، ثم انتصرت مع إيطاليا في الزوجي في كل من أولمبياد باريس وملقة.
تم التصويت مؤخراً لسابالينكا كأفضل لاعبة في رابطة محترفات التنس للمرة الأولى بعد فوزها بأربعة ألقاب في عام 2024، بما في ذلك لقبها الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة ولقبها الأول في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة. هذا الإنجاز الرائع مكنها من استعادة التصنيف الأول من سواتيك، التي خسرت أمام المصنفة الثالثة عالمياً، كوكو جوف، بمجموعتين متتاليتين في بطولة ختام الموسم في المملكة العربية السعودية.
أعرب راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، عن سعادته بالترحيب بأفضل لاعبات رابطة محترفات التنس في العالم في دبي مرة أخرى.
قال سيدامبي: "يشهد هذا العام لحظة هامة حيث نحتفل بالذكرى الخامسة والعشرين لبطولة رابطة محترفات التنس في دبي". وأضاف: "يؤكد تصعيد البطولة إلى مستوى رابطة محترفات التنس 1000 العام الماضي على جودة المواهب التي تجذبها هذه المسابقة باستمرار. ومع تأكيد مشاركة أفضل 10 لاعبات في العالم، تواصل دبي تعزيز مكانتها كوجهة رائدة على الساحة العالمية للتنس".
ستشارك بطلة دبي السابقة باربورا كريجيكوفا في بطولة رابطة محترفات التنس 1000، بالإضافة إلى المصنفة الخامسة عالمياً تشين وين تشنغ، التي حققت تاريخاً جديداً بفوزها بالميدالية الذهبية الأولى للصين في فردي التنس في أولمبياد باريس في وقت سابق من هذا العام.
كما ستتنافس داريا كاساتكينا، التي وصلت إلى النهائي في دبي عام 2018، وجيسيكا بيجولا، التي وصلت إلى نصف النهائي هنا في عام 2023، في ملعب دبي للسوق الحرة للتنس.
أضاف صلاح تهلك، مدير البطولة ونائب المدير العام لسوق دبي الحرة: "نحن سعيدون باستضافة العديد من أفضل لاعبات التنس في العالم في دبي، حيث نحتفل بحدث مميز في تاريخ هذه البطولة. تواصل بطولة رابطة محترفات التنس نموها كل عام، ومن المتوقع أن تكون نسخة 2025 استثنائية".
وفي الوقت نفسه، تستعد مجموعة قوية من لاعبي التنس الرجال للمشاركة في النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين. وستقام بطولات التنس العريقة في الإمارة مرة أخرى كمسابقات متتالية، حيث ينطلق أسبوع رابطة محترفات التنس في 16 فبراير، تليها مباشرة بطولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين في 24 فبراير.
تتوفر التذاكر للشراء على موقع dubaidutyfreetennischampionships.com وticketmaster.ae.
بطولة سوق دبي الحرة للتنس مملوكة لسوق دبي الحرة وتنظمها وتقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.