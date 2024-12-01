بطولة تحدي الحبتور للتنس تنتج لاعبين من الطراز الرفيع
أكد أحد مسؤولي التنس السابقين في الإمارات العربية المتحدة أن بطولة تحدي الحبتور للتنس السنوية ستواصل تطورها، مع إنتاج لاعبين من الطراز الرفيع في رياضة التنس.
وكان خالد العلي، الأمين العام السابق لاتحاد الإمارات للتنس والذي يشغل حالياً منصب ممثل مجموعة الحبتور، يتحدث في المؤتمر الصحفي الرسمي لبطولة تحدي الحبتور للتنس السابعة والعشرين التي تقام هذا الأسبوع في منتجع حبتور جراند.
وانطلقت منافسات المسابقة السنوية بجولة التصفيات الأولى صباح الأحد.
وقال العلي خلال المؤتمر الصحفي الرسمي الذي عقد يوم الأحد: "لدينا بعض اللاعبين الشباب الجيدين الذين أظهروا مستوى متميزًا من اللعب قبل هذه البطولة هذا الأسبوع. أعتقد أن هذه البطولة كانت دائمًا تستهدف جودة اللاعبين، وأعتقد أننا في فترة انتقالية نوعًا ما".
وأضاف الأمين العام السابق لاتحاد الإمارات للتنس: "بصفتنا المنظمين، فإننا ندرك جيدًا أننا بحاجة إلى استقطاب "أسماء كبيرة" لجعل هذه الأمسية جذابة للجميع. ولكننا نعلم أيضًا أن هؤلاء اللاعبين الشباب يتمتعون بمستوى عالٍ من التنس وهذا هو السر وراء نجاح حدثنا".
كما حضر المؤتمر الصحفي الرسمي وحفل القرعة المشرفة على الاتحاد الدولي للتنس شيتال آير، ورئيس لجنة التحكيم وليد سمعان، ومدير العمليات ورئيس المسؤولين ليث العاني، وخالد سعيد، المدير العام لمنتجع حبتور جراند، والمشارك الأول في دبي إيكاترينا شاليموفا.
من بين اللاعبات المتأهلات للنهائيات العام الماضي، هناك لاعبتان من بين مجموعة من النجمات اللواتي سيشاركن هذا الأسبوع. المصنفة الأولى في الفردي هي بولينا كوديرميتوفا تليها أرينا روديونوفا، ووصيفة عام 2023 أريان هارتونو وألكسندرا إيالا - جميعهن مصنفات ضمن أفضل 160 لاعبة في أحدث تصنيفات رابطة محترفات التنس.
بدأت بطولة تحدي الحبتور للتنس كحدث بقيمة 25 ألف دولار (91.250 درهمًا إماراتيًا) وتم تصنيفها كبطولة بقيمة 75 ألف دولار بين عامي 1999 و2015. وفي عام 2016، تمت ترقيتها إلى مسابقة بقيمة 100 ألف دولار + في بطولة اتحاد التنس الدولي للسيدات.
وتعد هذه البطولة السنوية من بنات أفكار خلف أحمد الحبتور، الرئيس المؤسس لمجموعة الحبتور، وقد نجحت أيضاً في تعزيز الثقة بها وتشجيع تطوير رياضة التنس للسيدات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، مع رفع مكانة هذه الرياضة في جميع أنحاء العالم العربي.
وتضم القائمة الطويلة من الأبطال السابقين الفائزين السابقين في بطولات الجراند سلام واللاعبات من الطراز الأول مثل سورانا كريستيا (2020)، وآنا بوغدان (2019)، وبينج شواي (2018)، وبيليندا بنسيتش (2017)، وكيميكو ديت كروم (2012)، وسانيا ميرزا (2010)، وماريا كيريلينكو (2007)، وكاترينا بوندارينكو (2006)، وماريون بارتولي (2005)، ويلينا يانكوفيتش (2003)، والفائزة الأولى كيرا ناجي (1998).
وستلعب المصنفة الأولى في البطولة كوديرميتوفا ضد السويسرية ليوني كونج، بينما ستلتقي المصنفة الثانية روديونوفا مع البريطانية أمارني بانكس في الدور الأول. وستواجه وصيفة العام الماضي والمصنفة الثالثة هارتونو واحدة من اللاعبات الثماني المتأهلات، وستواجه المصنفة الرابعة إيالا اللاعبة الكرواتية المشاركة ببطاقة دعوة بيترا مارتشينكو.
وفي الوقت نفسه، شهدت ملاعب التنس الجديدة في ملعب حبتور جراند بعض المفاجآت مع انطلاق جولات التصفيات. فقد خسرت المصنفة السابعة جيمي فورليس أمام البريطانية فريا كريستي بنتيجة 6-3 و6-4، بينما خسرت المصنفة العاشرة إيلينكا دالينا أماري أمام دانكا كوفينيتش بنتيجة 6-3 و6-2.
تأهلت المصنفتان الأوليان في التصفيات، صوفيا كوستولاس وتارا وورث، بسهولة إلى الدور التالي، بينما انسحبت المصنفة الثالثة أنكيتا راينا من مباراتها عندما كانت متأخرة عن الروسية إيكاترينا شاليموفا.
وتغلبت كوستولاس على آنا سنيغيريفا 6-4 و6-1، فيما كانت الكرواتية وورث في عجلة من أمرها بالفوز على ديانا ديميدوفا 6-0 و6-0. وانسحبت الهندية راينا بسبب إصابة في البطن وهي متأخرة عن شاليموفا 5-7 و0-1 في الدور الأول.
وقالت شاليموفا: "أريد أن يكون الحظ أفضل صديق لي، فهذه هي المرة الأولى التي أزور فيها دبي. والفكرة هي أن أبقى هنا لأطول فترة ممكنة هذا الأسبوع، وأن أخرج وألعب بعض التنس لضمان تحقيق ذلك".
وأضافت: "كنت أفكر جدياً في الانتقال إلى دبي منذ أربع سنوات، والآن بعد أن وصلت إلى هنا أريد أن أبذل قصارى جهدي. أحب هذا المكان، فهو يتمتع بالكثير من أشعة الشمس وأريد أن أستمر في البقاء هنا".
وتستمر المباريات بمباريات الجولة الافتتاحية للبطولة الرئيسية اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا يوم الاثنين، وسيكون الدخول مجانيًا للجماهير.
النتائج (الجولة الأولى من تصفيات الفردي في بطولة تحدي الحبتور الـ27 للتنس في منتجع الحبتور جراند، يوم الأحد): صوفيا كوستولاس تغلبت على آنا سنيجيريفا 6-4 و6-1؛ وفازت فريا كريستي على جيمي فورليس 6-3 و6-4. داريا كوداشوفا تهزم إيفا بوسعد 6-1 و6-2 وتغلبت كارولين فيرنر على ماريا ميخائيلوفا 6-3 و6-0. وفازت تارا وورث على ديانا ديميدوفا 6-0 و6-0. ايفالينا لاسكيفيتش تغلبت على مارسيلينا بودلينسكا 6-1، 7-6 (3)؛ وتغلبت دانكا كوفينيتش على إيلينكا دالينا أماريي 6-3 و6-2. وفازت ايكاترينا ياشينا على لورا سفاتيكوفا 6-4 و6-4. إيكاترينا شاليموفا تغلبت على أنكيتا راينا 7-5، 1-0 (متقاعدة)؛ رادا زولوتاريفا تغلبت على ساهاجا يامالابالي 6-4، 1-6، 7-5. وفازت اناستاسيا زولوتاريفا على ايوانا تيودورا سافا 6-3 و7-5. واماندين هيسي تغلبت على آنا كوباريفا 6-0 و6-4. وفازت ايكاترينا رينجولد على كاترينا فولودكو 7-6 (5) و6-3. وفازت فيكتوريا مورفايوفا على إيفا جاركوشا 4-6 و6-2 و6-4. مي ياماغوتشي تغلب على برينا زابو 6-1 و6-1
علي العلي يحجز مكانه في نهائي تحت 12 سنة
حقق علي العلي فوزا صعبا على يحيى كركوري بنتيجة 6-4 و2-6 و10-8 ليحجز مكانه في نهائي بطولة كأس الحبتور للتنس للناشئين تحت 12 سنة، والتي أقيمت على ملعب هب للتنس في واحة دبي للسيليكون، في وقت متأخر من يوم السبت.
كما تألقت أيان مالك وسايرا بوباتي في المباراة حيث حققتا فوزًا كبيرًا على أرضهما في فئتي الأولاد والبنات تحت 14 عامًا. وتغلبت مالك بسهولة على يوسف عاشور بنتيجة 6-0 و6-1 في وقت قصير، بينما كانت بوباتي مهيمنة بنفس القدر في فوزها بنتيجة 6-2 و6-1 على مانيا مانداليا في فئة الفتيات.
وفي مباريات أخرى للفتيات تحت 14 سنة، فازت سرينيكا راشاكوندا على الكسندرا كريوتشكوفا 6-1 و6-0، بينما فازت سيرين معزون على تيما العيت 6-1 و6-2 وراما فرج على خوشي بانسال 6-0 و6-0.
وفي نفس الفئة العمرية، حجزت فيكتوريا كاربينكو وأفانتيكا تيواري مكانيهما في الجولة التالية بانتصارين سهلين، حيث تغلبت كاربينكو على أودري نون بنتيجة 6-2، 6-1، وتيواري على أيلين توردييفا بسهولة بنتيجة 6-0، 6-0.
وشهدت منافسات فئة تحت 14 سنة الكثير من الإثارة حيث كافح محمد العلي وظهره إلى الحائط ليحقق فوزًا بنتيجة 5-7، 7-5، 10-8 على راشد المعيني بينما تغلب كايان جو مختار على جيارول تشانغ بنتيجة 6-1، 6-1.
تقام المسابقة السنوية للتنس للناشئين والناشئات في أربع فئات عمرية منفصلة (تحت 12 و14 و16 و18 عامًا) وثلاث مسابقات لكبار السن - وهي بطولة الرجال المفتوحة وبطولة السيدات المفتوحة والماجستير (34 عامًا وما فوق).
ستقام النهائيات في جميع الفئات الإحدى عشرة بالتزامن مع بطولة تحدي الحبتور للتنس السابعة والعشرين في 8 ديسمبر.
تشكل هذه الفعالية جزءاً من بطولة "الطريق إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة" - المبادرة المجتمعية الجديدة التي طورتها مبادلة بالشراكة مع اتحاد الإمارات العربية المتحدة للتنس، وتحت مظلة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة.