بطولة تحدي الحبتور للتنس تنتج لاعبين من الطراز الرفيع

النتائج (الجولة الأولى من تصفيات الفردي في بطولة تحدي الحبتور الـ27 للتنس في منتجع الحبتور جراند، يوم الأحد): صوفيا كوستولاس تغلبت على آنا سنيجيريفا 6-4 و6-1؛ وفازت فريا كريستي على جيمي فورليس 6-3 و6-4. داريا كوداشوفا تهزم إيفا بوسعد 6-1 و6-2 وتغلبت كارولين فيرنر على ماريا ميخائيلوفا 6-3 و6-0. وفازت تارا وورث على ديانا ديميدوفا 6-0 و6-0. ايفالينا لاسكيفيتش تغلبت على مارسيلينا بودلينسكا 6-1، 7-6 (3)؛ وتغلبت دانكا كوفينيتش على إيلينكا دالينا أماريي 6-3 و6-2. وفازت ايكاترينا ياشينا على لورا سفاتيكوفا 6-4 و6-4. إيكاترينا شاليموفا تغلبت على أنكيتا راينا 7-5، 1-0 (متقاعدة)؛ رادا زولوتاريفا تغلبت على ساهاجا يامالابالي 6-4، 1-6، 7-5. وفازت اناستاسيا زولوتاريفا على ايوانا تيودورا سافا 6-3 و7-5. واماندين هيسي تغلبت على آنا كوباريفا 6-0 و6-4. وفازت ايكاترينا رينجولد على كاترينا فولودكو 7-6 (5) و6-3. وفازت فيكتوريا مورفايوفا على إيفا جاركوشا 4-6 و6-2 و6-4. مي ياماغوتشي تغلب على برينا زابو 6-1 و6-1