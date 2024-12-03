بطولة الحبتور للتنس: "كوديرميتوفا" تهيمن و"روديونوفا" تخسر في اليوم الافتتاحي
واجهت المصنفَتين الأولى والثانية حظوظاً متناقضة في اليوم الافتتاحي للقرعة الرئيسية لمنافسات الفردي في بطولة تحدي الحبتور للتنس السابعة والعشرين، في على ملاعب منتجع الحبتور جراند، يوم الاثنين."
وفي أقل من ساعة، أطاحت المصنفة الأولى في البطولة "بولينا كوديرميتوفا" بالسويسرية "ليوني كونج" بنتيجة 6-2 و 6-2، فيما وجدت المصنفة الثانية "أرينا روديونوفا" صعوبة بالغة في مواجهة البريطانية "أمارني بانكس" لتخسر بنتيجة 6-3 و 5-7 و 6-3 في ما يقرب من ساعتين ونصف من الإثارة الشديدة.
وقالت المصنفة الأولى في البطولة كديرميتوفا: "أنا سعيدة بالطريقة التي سارت بها الأمور في هذه البطولة الأولى قبل انطلاق الموسم. أعتقد أنها ستكون التحضير المثالي للموسم المقبل. الطقس الآن مثالي وسأعود إلى دبي لمواصلة استعداداتي لبطولة أستراليا المفتوحة".
وأضافت "كنت أشعر بالثقة في المباراة وبدأت أجد إيقاعي ببطء. والآن سأكون سعيدة لرؤية نفسي أتقدم في جوانب معينة من لعبتي مع مرور الأسبوع".
كما تأهلت الثنائي الياباني "مي ياماجوتشي" و "كيوكا أوكامورا" إلى الدور الرئيسي. واستغرقت ياماجوتشي أكثر من ساعتين لتتغلب على "داريا كوداشوفا" بنتيجة 6-4 و 4-6 و 6-4 وتتأهل إلى الدور الرئيسي في أول ظهور لها هنا، بينما كانت أوكامورا سريعة وسلسة في فوزها 6-3 و 6-2 على السلوفينية "دليلة ياكوبوفيتش" في 71 دقيقة فقط.
وكان فوز أوكامورا الأول في ثلاث مباريات ضد منافستها السلوفينية سبباً في منح اللاعبة اليابانية الكثير من الثقة. واعترفت أوكامورا قائلة: "بالتأكيد، كان فوزاً جيداً والآن أتطلع بشدة إلى الجولة التالية".
وأضافت: "أعتقد أن ما نجح معي اليوم هو قوتي الكامنة من الداخل وإيماني بقدرتي على التغلب عليها [جاكوبوفيتش]. الآن، سنحاول نحن اليابانيات بذل قصارى جهدنا لمعرفة مدى تقدمنا هنا، وهذا يمنحنا المزيد من الأسباب للتركيز ومواصلة الفوز".
وشعرت ياماجوتشي بالارتياح لتغلبها على منافستها القوية لتصبح واحدة من ثماني لاعبات متأهلات إلى الدور الرئيسي. وقالت الفتاة البالغة من العمر 25 عاماً من سايتاما: "إنها [كوداشوفا] لاعبة يصعب التعامل معها، لكنني سعيدة لأنني تمكنت من التغلب عليها هنا اليوم. لقد لعبت بشكل رائع في المجموعة الثانية، لكنني كنت قوية بما يكفي للنجاح".
،قالت مبتسمة: "هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها هذا المكان وأود أن أرفع كأس الكريستال عالياً عندما تقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل. هذا هو السبب الذي دفعني إلى القدوم إلى هنا".
تستمر منافسات اليوم الثاني من الساعة 10 صباحاً يوم الثلاثاء بمواجهة بين بطلة بطولة أمريكا المفتوحة للناشئين لعام 2022 الشهيرة "ألكسندرا إيلا" من الفلبين والمتأهلة في وقت مبكر من المباراة على الملعب 1 "رادا زولوتاريفا".
النتائج: (اليوم الأول من بطولة تحدي الحبتور للتنس السابعة والعشرين في منتجع الحبتور جراند، يوم الاثنين) المتأهلات:
"فريا كريستي" فازت على "إيكاترينا ياشينا" بنتيجة (3-6، 6-3، 6-3)؛ "صوفيا كوستولاس" فازت على "أنستازيا زولوتاريفا" بنتيجة (6-2، 6-1)؛ "تارا وورث" فازت على "دانيكا كوفينيتش" بنتيجة (6-1، 6-1)؛ "أماندين هيسه" فازت على "كارولين فيرنر" بنتيجة (6-2، 5-7، 6-2)؛ "مي ياماجوتشي" فازت على "داريا كوداشوفا" بنتيجة (6-4، 4-6، 6-4)؛ "رادا زولوتاريفا" فازت على "إيكاترينا رينجولد" بنتيجة (6-1، 7-6)؛ "إيفالينا لاسكيفيتش" فازت على "زيبيك كولامباييفا" بنتيجة (7-5، 6-7، 6-1)؛ وفازت "فيكتوريا مورفايوفا" على "ايكاترينا شاليموفا" بنتيجة (7-5 و 6-0).
القرعة الرئيسية: فازت "بولينا كودرميتوفا" على "ليوني كونغ" بنتيجة (6-2 و6-2). وفازت "كيوكا اوكامورا" على "دليلة ياكوبوفيتش" بنتيجة (6-3 و6-2). وتغلبت "امارني بانكس" على "ارينا روديونوفا" بنتيجة (3-6 و 7-5 و 6-3). فازت "فيكتوريا هرونكاكوفا" على "ألينا شاريفا" بنتيجة (0-6، 6-4، 7-6) (2)؛ كما تغلبت "يوليا هاتوكا" على "يي شين ما" بنتيجة (6-1، 7-5).