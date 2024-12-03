بطولة الحبتور للتنس: "كوديرميتوفا" تهيمن و"روديونوفا" تخسر في اليوم الافتتاحي

النتائج: (اليوم الأول من بطولة تحدي الحبتور للتنس السابعة والعشرين في منتجع الحبتور جراند، يوم الاثنين) المتأهلات:

"فريا كريستي" فازت على "إيكاترينا ياشينا" بنتيجة (3-6، 6-3، 6-3)؛ "صوفيا كوستولاس" فازت على "أنستازيا زولوتاريفا" بنتيجة (6-2، 6-1)؛ "تارا وورث" فازت على "دانيكا كوفينيتش" بنتيجة (6-1، 6-1)؛ "أماندين هيسه" فازت على "كارولين فيرنر" بنتيجة (6-2، 5-7، 6-2)؛ "مي ياماجوتشي" فازت على "داريا كوداشوفا" بنتيجة (6-4، 4-6، 6-4)؛ "رادا زولوتاريفا" فازت على "إيكاترينا رينجولد" بنتيجة (6-1، 7-6)؛ "إيفالينا لاسكيفيتش" فازت على "زيبيك كولامباييفا" بنتيجة (7-5، 6-7، 6-1)؛ وفازت "فيكتوريا مورفايوفا" على "ايكاترينا شاليموفا" بنتيجة (7-5 و 6-0).