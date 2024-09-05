بطولة"الطريق إلى مبادلة أبوظبي" تطلق موسمها الثاني لتطوير التنس في الإمارات

مع اقتراب عودة بطولة "مبادلة أبوظبي المفتوحة" إلى العاصمة في عام 2025، تستعد مبادرة "الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة" لإطلاق موسمها الثاني بجدول جديد ومثير بعد الصيف، ابتداءً من 6 سبتمبر.

وتأتي هذه المبادرة المجتمعية المحلية بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية، حيث تسعى إلى تنمية المواهب المحلية في التنس وتعزيز البنية التحتية للرياضة في الإمارات، وتوفر المبادرة مساراً فريداً للاعبين الطموحين لتطوير مهاراتهم والتنافس على مستوى أعلى.