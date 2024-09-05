بطولة"الطريق إلى مبادلة أبوظبي" تطلق موسمها الثاني لتطوير التنس في الإمارات
مع اقتراب عودة بطولة "مبادلة أبوظبي المفتوحة" إلى العاصمة في عام 2025، تستعد مبادرة "الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة" لإطلاق موسمها الثاني بجدول جديد ومثير بعد الصيف، ابتداءً من 6 سبتمبر.
وتأتي هذه المبادرة المجتمعية المحلية بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية، حيث تسعى إلى تنمية المواهب المحلية في التنس وتعزيز البنية التحتية للرياضة في الإمارات، وتوفر المبادرة مساراً فريداً للاعبين الطموحين لتطوير مهاراتهم والتنافس على مستوى أعلى.
وتهدف مبادرة "الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة" إلى إعادة تعريف تطوير التنس في الإمارات من خلال تقديم مسار مباشر للبطولة الرئيسية المرموقة "دبليو تي اي 500" (WTA500). مع انطلاق الموسم الجديد، وسيشمل البرنامج سلسلة من البطولات المصممة لتحدي وتطوير اللاعبين الطموحين.
وبدعم من مبادلة، سيتم منح الفائزين من كل فئة مجموعة متنوعة من الجوائز لدعم مسيرتهم في عالم التنس، بما في ذلك رحلة مدفوعة التكاليف إلى أكاديمية "خوان كارلوس فيريرو" المرموقة في إسبانيا للبطولات تحت 14 وتحت 16 سنة، وشهر من الدروس الخصوصية في أكاديمية محلية للتنس في الإمارات للأبطال تحت 12 سنة، بالإضافة إلى معدات التنس وقسائم وجوائز نقدية وتذاكر بطولة "مبادلة أبوظبي المفتوحة" للفائزين من فئة الكبار.
وقال "نايجل جوبتا"، مدير بطولة "مبادلة أبوظبي المفتوحة": "يعكس برنامج "الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة" التزامنا بتعزيز المواهب في رياضة التنس في الإمارات. ونحن متحمسون لإطلاق الموسم الجديد، الذي يوفر للاعبين برنامجاً منظماً لصقل مهاراتهم والتنافس على جوائز رائعة، بما في ذلك تجربة تدريبية لا تُنسى في أكاديمية "خوان كارلوس فيريرو" العالمية الشهيرة".
وتسعى السلسلة إلى أن تكون متاحة للاعبين في جميع أنحاء الإمارات من خلال عقد سلسلة من البطولات في مواقع مختلفة، بما في ذلك أبوظبي ودبي والفجيرة. الأهلية مفتوحة لجميع أعضاء اتحاد الإمارات للتنس الذين يتنافسون حالياً في الدائرة الوطنية.
وأضاف ناصر المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس: "يفخر اتحاد الإمارات للتنس بالشراكة مع بطولة "مبادلة أبوظبي المفتوحة" في هذه المبادرة الاستثنائية. ستعمل سلسلة "الطريق إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة" على تعزيز عروض بطولاتنا بشكل كبير، مما يوفر فرص لعب قيمة للاعبين في جميع أنحاء البلاد. نحن على ثقة من أن هذا البرنامج سيساهم بشكل كبير في تطوير أبطال التنس المستقبليين في الإمارات العربية المتحدة".
وتهدف المبادرة إلى تطوير اللاعبين الشباب في الإمارات، حيث تستقبل المشاركين من عمر 12 عاماً وحتى الفئات الكبيرة. مع أكثر من 1300 مشارك في عام 2023، تسلط الفعالية الضوء على تزايد شعبية التنس في الإمارات والتزامها برعاية الأبطال المستقبليين.
قالت "إيزابيل جيمس"، بطلة فئة تحت 14 سنة 2024: "كان الفوز ببطولة "الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة" لفئة تحت 14 سنة بمثابة حلم تحقق. لقد كان التدريب في أكاديمية "خوان كارلوس فيريرو" تجربة رائعة. أنا ممتنة جداً للفرصة التي يقدمها هذا البرنامج. اكتسبت خبرة لا تقدر بثمن تحت إشراف مدربين استثنائيين وحصلت على فرصة لاختبار مهاراتي ضد لاعبين موهوبين. لا أستطيع الانتظار لتطبيق هذه الدروس في البطولات المقبلة ورفع مستوى أدائي".
يمثل برنامج "الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة" خطوة هامة إلى الأمام في تطوير رياضة التنس في الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال تقديم مسار منظم للاعبين لصقل مهاراتهم والتنافس على مستوى أعلى واكتساب خبرة قيمة، فإن المبادرة على استعداد لرفع مستوى رياضة التنس في الإمارات وإلهام جيل جديد من الأبطال.