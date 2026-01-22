"التنس للجميع".. انطلاق بطولة مبادلة أبوظبي بـ "يوم عائلي" ودخول مجاني

تعود بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس إلى المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير 2026، لتقدم أسبوعاً حافلاً بالتنس والترفيه لجميع أفراد العائلة.

وترسم عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية معالم الحدث، حيث تنطلق الفعاليات مع "اليوم العائلي" يوم السبت 31 يناير مع دخول مجاني للجميع. ويلي ذلك "يوم الأطفال" يوم الأحد 1 فبراير مع بدء منافسات القرعة الرئيسية ومشاركة نخبة اللاعبات العالميات في العاصمة الإماراتية.

ومع بقاء أقل من أسبوعين على الانطلاق، تعِد عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة بتقديم شيء مميز لكل أفراد العائلة؛ فالتذاكر المجانية في اليوم الافتتاحي، والبرنامج الحافل بالأنشطة خارج ملاعب التنس، والأجواء الاحتفالية النابضة بالحياة، تجعل من البطولة المكان الأمثل لقضاء اليوم.

تبدأ البطولة يوم السبت 31 يناير بمراسم القرعة الرسمية التي ستقام مباشرة على مسرح القرية (Village Stage). وستتاح للمشجعين فرصة رؤية إحدى نجمات رابطة محترفات التنس (WTA) أثناء الكشف عن مواجهات الدور الأول، مما يمهد الطريق لأسبوع مثير من الحماس.

وتستمر المتعة يوم الأحد 1 فبراير مع "يوم الأطفال"، حيث يستمتع الأطفال بدخول مجاني إلى جانب جلسات تدريبية احترافية مجانية. ويمتد الدخول المجاني للأطفال أيضاً من يوم الاثنين 2 فبراير وحتى الأربعاء 4 فبراير، مما يسهل على العائلات تجربة أجواء البطولة معاً.

وقال نايجل غوبتا، مدير البطولة في شركة "ماري" : "مع بقاء ما يزيد قليلاً عن أسبوع على الانطلاق، نحن متحمسون للغاية للترحيب بالعائلات مجدداً في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة. هذا الحدث هو أكثر بكثير من مجرد تنس عالمي المستوى؛ إنه يوم ممتع وشامل للجميع".

وأضاف: "يقدم اليوم العائلي الافتتاحي دخولاً مجانياً وأنشطة للعائلات للاستمتاع بها معاً، قبل أن يمنح يوم الأطفال في الأول من فبراير الفرصة للصغار للمشاركة في جلسات تدريب مجانية ومشاهدة بعض أفضل لاعبات العالم عن قرب. إنها الطريقة المثالية لتعريف الجيل القادم بهذه الرياضة مع خلق تجربة لا تُنسى للمشجعين من جميع الأعمار".

وبينما تقدم هذه البطولة التابعة لفئة "WTA 500" مرة أخرى لاعبات عالميات ومنافسة رفيعة المستوى في أبوظبي، فإن التجربة تتجاوز حدود الملعب؛ من تنس الكراسي المتحركة وبرنامج "الطريق إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة" (Road to MADO) إلى "قرية التنس" الصاخبة وجدول كامل من الترفيه الموجه للعائلات، هناك ما يناسب الجميع.