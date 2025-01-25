الأمريكية "كيز" تهزم"سابالينكا" وتفوز بلقب أستراليا المفتوحة للتنس

تحطم حلم "أرينا سابالينكا" في أن تصبح أول امرأة منذ "مارتينا هينجيس" من 1997 إلى 1999 تفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ثلاث مرات متتالية، بعد خسارتها أمام الأمريكية المصنفة 19 "ماديسون كيز" في النهائي في ملبورن يوم السبت.