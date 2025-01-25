تنس
الأمريكية "كيز" تهزم"سابالينكا" وتفوز بلقب أستراليا المفتوحة للتنس
كانت البيلاروسية تهدف إلى أن تصبح أول امرأة منذ مارتينا هينجيس تفوز ببطولة جراند سلام الافتتاحية ثلاث مرات متتالية
تحطم حلم "أرينا سابالينكا" في أن تصبح أول امرأة منذ "مارتينا هينجيس" من 1997 إلى 1999 تفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ثلاث مرات متتالية، بعد خسارتها أمام الأمريكية المصنفة 19 "ماديسون كيز" في النهائي في ملبورن يوم السبت.
وكانت سابالينكا المرشحة الأقوى للفوز على كيز واستكمال الثلاثية بعد الفوز في أربع من أصل خمس مواجهات سابقة بينهما، لكن اللاعبة الأمريكية تغلبت على منافستها البيلاروسية 6-3 و2-6 و7-5.
سوف يتبع المزيد...