"إيما رادوكانو" تشارك في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة
تشارك الفائزة ببطولة جراند سلام "إيما رادوكانو" في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة هذا العام بعد حصولها على البطاقة النهائية للتأهل، حيث سيتمكن المشجعون من مشاهدة النجمة البريطانية وهي تتنافس في اليوم الافتتاحي للبطولة مجاناً.
وتعود البطولة ذات 500 نقطة إلى مركز التنس الدولي، مدينة زايد الرياضية، في نسختها الثالثة، في الفترة من 1 إلى 8 فبراير، مع وصول مجموعة من أفضل لاعبات العالم إلى عاصمة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة من المتوقع أن تكون مثيرة.
وتعززت تشكيلة النجوم المشاركين في البطولة بانضمام رادوكانو، البالغة من العمر 22 عاماً، والتي تعود إلى أبوظبي للعام الثاني على التوالي.
كان أبرز ما حققته رادوكانو حتى الآن هو انتصارها المذهل في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2021، عندما حصلت على اللقب دون خسارة أي مجموعة في سن 18 عاماً ودخلت البطولة كمتأهلة.
وبعد أن تغلبت على لاعبات من أمثال بليندا بنسيتش وماريا ساكاري في طريقها إلى النهائي، حصلت على الكأس بعد فوزها 6-4 و6-3 على الكندية ليلى فرنانديز، وهي لاعبة قد تواجهها في أبو ظبي.
تحظى رادوكانو بشعبية كبيرة بين المشجعين في الشرق الأوسط، حيث تلقت دعماً رائعاً في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة العام الماضي، حيث قدمت عرضاً رائعاً لتغلب ماري بوزكوفا في دور الـ32، قبل أن تخرج على يد أُنس جابر في دور الستة عشر.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هُزمت رادوكانو على يد كريستينا بوكسا في بطولة سنغافورة المفتوحة، كما شاركت في بطولة أستراليا المفتوحة الأخيرة، وخسرت أمام بطلة جراند سلام خمس مرات إيغا سواتيك في الجولة الثالثة بعد فوزها على إيكاترينا ألكساندروفا وأماندا أنيسيموفا، اللتين ستشاركان في أبو ظبي.
وتنضم رادوكانو إلى تشكيلة رائعة من اللاعبات في العاصمة، والتي تضم البطلة الحالية إيلينا ريباكينا، ووصيفة البطولة ثلاث مرات في البطولات الأربع الكبرى أُنس جابر، ونصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة باولا بادوسا، والفائزة ببطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة الأولى بليندا بنسيتش، ووصيفة نهائي العام الماضي داريا كاساتكينا.
التذاكر لحضور عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية مجانية ويمكن شراؤها عبر www.mubadalaabudhabiopen.com
يمكن للمشجعين الحضور إلى قرية مبادلة للتنس، والتي تبلغ مساحتها 15 ألف متر مربع، أي ضعف مساحة السنوات السابقة.
تتكون القرية من خمس مناطق منفصلة، وتتميز بمجموعة كاملة من الأنشطة ذات الطابع الرياضي والتنس، إلى جانب مجموعة ضخمة من باعة الأطعمة والمشروبات، التي تلبي جميع الأذواق. سيتم تقديم الموسيقى الحية، يوم السبت، من قبل كارل لافرينيس، الذي شارك المسرح مع أمثال بون جوفي وستينج، وفرقة FTM، بينما سيقدم الثنائي الموهوب جيما وجيه كيه عرضاً يوم الأحد، مما يجعل بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة يوماً مثالياً.
وبالإضافة إلى فرصة مشاهدة رادوكانو أثناء اللعب عن قرب، سيتمكن المتفرجون الذين يحضرون يوم السبت أيضاً من مشاهدة قرعة البطولة التي تقام في حوالي الساعة 4.30 مساءً في قرية مبادلة للتنس.