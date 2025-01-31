"إيما رادوكانو" تشارك في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة

تتكون القرية من خمس مناطق منفصلة، وتتميز بمجموعة كاملة من الأنشطة ذات الطابع الرياضي والتنس، إلى جانب مجموعة ضخمة من باعة الأطعمة والمشروبات، التي تلبي جميع الأذواق. سيتم تقديم الموسيقى الحية، يوم السبت، من قبل كارل لافرينيس، الذي شارك المسرح مع أمثال بون جوفي وستينج، وفرقة FTM، بينما سيقدم الثنائي الموهوب جيما وجيه كيه عرضاً يوم الأحد، مما يجعل بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة يوماً مثالياً.