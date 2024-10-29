أُنس جابر تعود إلى ملاعب التنس من بوابة بطولة "مبادلة"

ولم تتمكن اللاعبة، التي وصلت إلى نهائيات البطولات الأربع الكبرى ثلاث مرات، من المشاركة إلا في بطولة واحدة فقط بعد بطولة ويمبلدون في يوليو/تموز، قبل أن تضطر إلى الانسحاب من بقية جدولها لهذا العام بسبب الإصابة. وأعلنت لجمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها ستكرّس النصف الثاني من عام 2024 لأعمالها الخيرية المهمة.

وقالت أُنس جابر: "أنا سعيدة بالعودة إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، إحدى البطولات المفضلة لدي في منطقتي حيث أتلقى دائماً مثل هذا الدعم الرائع".