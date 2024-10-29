أُنس جابر تعود إلى ملاعب التنس من بوابة بطولة "مبادلة"
مع تبقّي أقل من 100 يوم على انطلاق بطولة "مبادلة" للتنس أبوظبي المفتوحة 2025، أكدت "الفتاة الذهبية" للتنس العربي، أَنس جابر، مشاركتها في الحدث الذي سيقام في فبراير المقبل، وذلك بعد تعافيها من إصابة طويلة الأمد في الكتف كانت قد أجبرتها على الانسحاب من قرابة نصف موسم بطولة "هولوجيك دبليو تي أيه تور" لعام 2024.
وتؤكد اللاعبة التونسية، التي تُعد من بين اللاعبات الأكثر شعبية ونجاحاً على الإطلاق في العالم العربي، عزمها على العودة بقوة إلى مركز التنس الدولي الشهير في مدينة زايد الرياضية، للمشاركة في النسخة الثالثة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة 2025 (من 1 إلى 8 فبراير). وتُصنَّف هذه البطولة ضمن فئة"دبليو تي أيه 500" (WTA 500)، وقد أثبتت مكانتها بالفعل كإحدى البطولات الرائدة في "هولوجيك دبليو تي أيه تور".
ولم تتمكن اللاعبة، التي وصلت إلى نهائيات البطولات الأربع الكبرى ثلاث مرات، من المشاركة إلا في بطولة واحدة فقط بعد بطولة ويمبلدون في يوليو/تموز، قبل أن تضطر إلى الانسحاب من بقية جدولها لهذا العام بسبب الإصابة. وأعلنت لجمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها ستكرّس النصف الثاني من عام 2024 لأعمالها الخيرية المهمة.
وقالت أُنس جابر: "أنا سعيدة بالعودة إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، إحدى البطولات المفضلة لدي في منطقتي حيث أتلقى دائماً مثل هذا الدعم الرائع".
وأضافت قائلة: "لقد كانت الأشهر القليلة الماضية محبطة بسبب إصابة الكتف، لكنني أتوقع أن أعود بكامل لياقتي مع بداية عام 2025. أنا تواقة للمنافسة مجدداً في أبوظبي أمام الجماهير المتحمسة. تستمر بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة في التطور، وتجذب كل عام مجموعة قوية من اللاعبين، وأنا سعيدة بالعودة إلى التنافس مرة أخرى."
وقال "نايجل جوبتا"، مدير بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة: "إنها أخبار رائعة أن تؤكد أُنس أنها ستعود إلى الملعب في وقت مبكر من العام المقبل، ونحن متحمسون للغاية للترحيب بها مرة أخرى في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لعام 2025.
وباعتبارها رياضية تونسية، كان تأثيرها على تطور رياضة التنس في المنطقة، وبطولة مبادلة أبو ظبي المفتوحة نفسها، كبيراً للغاية، وهي بلا شك من بين المفضلات الحقيقية للجماهير.
"نتمنى لأُنس كل التوفيق في بقية برنامجها التأهيلي ونتطلع إلى مشاهدتها وهي تلعب في أبو ظبي في فبراير المقبل."
تصنيف عالمي
أُنس جابر، وصيفة بطلة ويمبلدون مرتين (2022 و2023) ووصيفة نهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2022، هي بطلة فردية خمس مرات في "هولوجيك دبليو تي أيه تور" لرابطة محترفات التنس، ووصلت إلى أعلى مستوى لها في مسيرتها عندما وصلت إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي.
وستنضم إلى 28 من أفضل لاعبات الفردي في العالم و16 لاعبة ثنائي في ثمانية أيام من منافسات التنس للسيدات والتي ستعزز النجاح الكبير الذي حققته أول بطولتين مفتوحتين لمبادلة أبوظبي في عامي 2023 و2024، والتي يتم استضافتها بالشراكة مع مبادلة ومجلس أبوظبي الرياضي.
في عام 2024، حققت بطلة ويمبلدون السابقة والمصنفة الخامسة عالمياً، "إيلينا ريباكينا"، لقب الفردي، فيما فازت بيثاني ماتيك ساندز وصوفيا كينين بلقب الثنائي. وبعد مشاركة ثماني لاعبات من أفضل 20 لاعبة على مستوى العالم في البطولة هذا العام، من المتوقع أن تستقطب النسخة المقبلة في فبراير/شباط 2025 مشاركة مماثلة من نخبة المتنافسات العالميات.