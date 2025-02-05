أنس جابر تتألق في "مبادلة أبوظبي" وتهزم"أوستابينكو"

لكن هيمنتها المبكرة توقفت مؤقتاً، حيث قدّمت "سرامكوفا" رداً رائعاً للفوز بالمجموعة الثانية ومعادلة النتيجة. ومع استعادة التكافؤ، كان من المتوقع أن تكون المجموعة حاسمة ومتقاربة، لكن "بنشيتش" كان لها رأي آخر، حيث تغلبت الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد 2020 على منافستها تماماً، وفازت 6-2 و3-6 و6-1، لتضرب موعداً في دور الستة عشر غداً مع "فيرونيكا كوديرميتوفا".